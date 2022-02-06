«Лилль» — «ПСЖ»: прогноз Павла Занозина на матч действующего чемпиона Франции

Футбольный комментатор и ведущий Павел Занозин дал прогноз на матч 23-го тура Лиги 1 «Лилль» — «ПСЖ».

Ставка: победа «ПСЖ» за 1.90.

«Лилль» — «ПСЖ». Этот матч в прошлом сезоне точно был бы центральным. Но и сейчас остаётся очень важным, несмотря на то что «Лилль», действующий чемпион, барахтается где-то в середине турнирной таблицы.

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Париж остаётся Парижем. Мне кажется, что надо оттолкнуться от того, что «ПСЖ» позорно было отдать «Лиллю» чемпионство. Ведь это просто несравнимые величины. «ПСЖ» и богаче, и круче, и возможностей имеет больше. Вот Месси подписали в этом сезоне. Но в прошлом сезоне «Лилль» всё же обошёл «ПСЖ».



Теперь «ПСЖ» наверняка хочет мстить. В первом круге получилась не очень впечатляющая победа. Выиграли со счётом 2:1 — и то на последних минутах. Сейчас же с «Лиллем» легко справляться. Недавно это сделал даже «Брест». В прошлом туре «Брест» выиграл со счётом 2:0.



«ПСЖ» сейчас на ходу. Если помните, то в прошлом туре мы ставили на низ в матче «ПСЖ» — «Реймс», но никакого низа не получилось. «ПСЖ» разгромил соперника со счётом 4:0.



Резюмируя всё это, думаю, что Париж должен потоптаться по «Лиллю». Тут можно рисковать и брать победу «ПСЖ» с форой (-1.5), но и простая победа «ПСЖ» стоит 1.90. Мне кажется, что это неплохо, особенно тогда, когда, на мой взгляд, победа почти очевидна. Думаю, что «ПСЖ» победит обязательно. За эти самые 1.90 просто берём П2».

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