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Дмитрий Губерниев дал прогноз на женскую индивидуальную гонку ОИ-2022

Дмитрий Губерниев дал прогноз на женскую индивидуальную гонку ОИ-2022
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Комментатор Дмитрий Губерниев сделал прогноз на женскую индивидуальную гонку по биатлону на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Ставка: Евгения Буртасова попадёт в тройку сильнейших за 50.0.

Где покажут женскую индивидуальную гонку на ОИ-2022?

«Надеюсь на медаль для сборной России в индивидуальной гонке. Надо точно стрелять. Кто сделает ноль — тот победит.

Я ставлю на Буртасову! На новенького, так сказать», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Женская индивидуальная гонка на 15 км с четырьмя огневыми рубежами состоится 7 февраля, начало запланировано на 12:00 мск.

Это будет второй старт биатлонной программы на Олимпиаде-2022. В первой гонке — смешанной эстафете — сборная России заняла третье место. Победу одержала команда Норвегии.

Состав женской сборной России по биатлону на индивидуальную гонку ОИ-2022.

Прогноз Анатолия Хованцева на индивидуальную гонку у женщин.

Ставка на женскую индивидуальную гонку по биатлону с коэффициентом 5.20.

Биатлон на ОИ-2022, женская индивидуальная гонка. Ждём вторую медаль в Пекине! Биатлон на ОИ-2022, женская индивидуальная гонка. Ждём вторую медаль в Пекине!
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