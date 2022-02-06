Дмитрий Губерниев дал прогноз на женскую индивидуальную гонку ОИ-2022

Комментатор Дмитрий Губерниев сделал прогноз на женскую индивидуальную гонку по биатлону на зимних Олимпийских играх в Пекине.
Ставка: Евгения Буртасова попадёт в тройку сильнейших за 50.0.
Где покажут женскую индивидуальную гонку на ОИ-2022?
«Надеюсь на медаль для сборной России в индивидуальной гонке. Надо точно стрелять. Кто сделает ноль — тот победит.
Я ставлю на Буртасову! На новенького, так сказать», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Женская индивидуальная гонка на 15 км с четырьмя огневыми рубежами состоится 7 февраля, начало запланировано на 12:00 мск.
Это будет второй старт биатлонной программы на Олимпиаде-2022. В первой гонке — смешанной эстафете — сборная России заняла третье место. Победу одержала команда Норвегии.
Состав женской сборной России по биатлону на индивидуальную гонку ОИ-2022.
Прогноз Анатолия Хованцева на индивидуальную гонку у женщин.
Ставка на женскую индивидуальную гонку по биатлону с коэффициентом 5.20.
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