«Ливерпуль» — «Лестер»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ 10 февраля

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 24-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Лестер».



Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1.5) за 1.82.



«Ливерпуль» — «Лестер». Интересной должна получиться игра. «Ливерпуль» достойно прошёл период, когда отсутствовали Мане и Салах. Вышел в финал Кубка Лиги, также в 1/8 финала Кубка Англии. Ни одного очка не потерял в АПЛ, а также за это время усилился крутым игроком Луисом Диасом. Восстановился и снова уже сыграл Харви Эллиотт. Восстановился и Кёртис Джонс, снова став основным игроком команды.

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Если через такой отрезок команда прошла с высоко поднятой головой, то дальше будет проще. По сути, осталось играть 3 с небольшим месяца. Мне кажется, что у мерсисайдцев есть шансы побороться за три кубковых турнира, в котором они участвуют. В чемпионате Англии будет сложно угнаться за «Ман Сити», но перспективы у «Ливерпуля» вполне себе радужные.



Что касается «Лестера», то «лисы», к сожалению, проваливают этот сезон. В отличие от «Ливерпуля», выбыли со всех кубков национальных. В Кубке Англии в воскресенье с треском проиграли «Ноттингем Форест». Из Лиги Европы «Лестер» вылетел в Лигу конференций. В чемпионате Англии «Лестер» плетётся в середине таблицы и в 20 матчах пропустил 37 мячей. Всё это не здорово. Думаю, что «Лестер» будет просто доигрывать этот сезон.



Некоторые игроки возвращаются. Джойс уже здоров, но уже время упущено и многое не изменишь. Команде вряд ли получится за что-то побороться. Проблемы остаются. Есть сложности в опорной зоне, в центре обороны.



Если говорить о конкретной игре, то тут всё понятно. Да, месяц назад команды играли и победил «Лестер», но то был больше несчастный случай. «Ливерпуль» валял дурака, ему не везло. В общем, порой такое бывает. Думаю, что на этот раз всё станет на свои места.



Если говорить о ставках, то это индивидуальный тотал «Ливерпуля» больше 2.5 мяча, а также его победа с форой (-1.5). Коэффициенты там примерно где-то 1.80. Так как инициативой будет владеть «Ливерпуль», то, скорее всего, всё будет в порядке с угловыми. В той игре «Ливерпуль» подал 12 угловых, а сейчас мне приглянулся индивидуальный тотал «Ливерпуля» больше 8.5 углового с коэффициентом выше двойки», — сказал Петросьян.

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