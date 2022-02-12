«Вильярреал» — «Реал»: ставка Александра Мостового на матч чемпионата Испании

Экс-форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч чемпионата Испании «Вильярреал» — «Реал» Мадрид.
Ставка: ничья за 3.60.
«Вильярреал» ведёт подготовку к старту в Лиге чемпионов и пока радует результатами в последних матчах – победами над «Мальоркой» и «Бетисом». На сегодняшний день на счету «жёлтой субмарины» девять побед и восемь мирных исходов, которые принесли 35 очков и шестое место в турнирной таблице.
«Вильярреал» — «Реал»: во сколько начало, где смотреть?
Мадрид пока уверенно лидирует и также готовится к плей-офф Лиги чемпионов. Очень мощно выглядит линия атаки, которая отличалась 48 раз, что в итоге принесло 16 побед и пять мирных исходов. После ничьей с «Эльче» столичные на своём поле переиграли «Гранаду».
Не могу не вспомнить, что оба противника уже покинули Кубок Испании, уступив задолго до решающей стадии этого трофея. Я считаю, что многие хотят, чтобы «Реал» терял очки, и именно «Вильярреалу» это под силу. Могу предположить, что соперники порадуют забитыми мячами и «сливочные» потеряют турнирные баллы.
Рискну и сделаю ставку на ничью. Моя ставка — ничья».
Ставка на матч «Аталанта» — «Ювентус»: как в старые добрые времена.
- 12 февраля 2022
-
14:30
-
13:45
-
13:00
-
12:15
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:30
-
05:00
-
02:34
-
01:54
- 11 февраля 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:37
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:00