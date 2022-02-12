«Вильярреал» — «Реал»: ставка Александра Мостового на матч чемпионата Испании

Экс-форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч чемпионата Испании «Вильярреал» — «Реал» Мадрид.

Ставка: ничья за 3.60.

«Вильярреал» ведёт подготовку к старту в Лиге чемпионов и пока радует результатами в последних матчах – победами над «Мальоркой» и «Бетисом». На сегодняшний день на счету «жёлтой субмарины» девять побед и восемь мирных исходов, которые принесли 35 очков и шестое место в турнирной таблице.

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Мадрид пока уверенно лидирует и также готовится к плей-офф Лиги чемпионов. Очень мощно выглядит линия атаки, которая отличалась 48 раз, что в итоге принесло 16 побед и пять мирных исходов. После ничьей с «Эльче» столичные на своём поле переиграли «Гранаду».



Не могу не вспомнить, что оба противника уже покинули Кубок Испании, уступив задолго до решающей стадии этого трофея. Я считаю, что многие хотят, чтобы «Реал» терял очки, и именно «Вильярреалу» это под силу. Могу предположить, что соперники порадуют забитыми мячами и «сливочные» потеряют турнирные баллы.

Рискну и сделаю ставку на ничью. Моя ставка — ничья».

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