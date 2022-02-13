Финляндия — Швеция: ставка Анатолия Емелина на матч Олимпиады-2022 по хоккею

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса и тренер Анатолий Емелин предлагает свою ставку на матч хоккейного турнира на Олимпиаде-2022 Финляндия – Швеция.

Ставка: победа сборной Финляндии по итогам основного времени за коэффициент 2.12.

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«Матчи между этими соперниками всегда принципиальны. А на этот раз имеют ещё и особенное турнирное значение. Победитель гарантированно войдёт в двойку лучших по итогам группового турнира, а столь высокий посев означает максимально комфортную сетку плей-офф.



По мастерству соперники примерно равны. А в аспектах зрелищности и содержательности по предыдущим матчам больше впечатлили финны. Поставил бы на победу команды Суоми в основное время».

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