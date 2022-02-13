Финляндия — Швеция: ставка Анатолия Емелина на матч Олимпиады-2022 по хоккею

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса и тренер Анатолий Емелин предлагает свою ставку на матч хоккейного турнира на Олимпиаде-2022 Финляндия – Швеция.
Ставка: победа сборной Финляндии по итогам основного времени за коэффициент 2.12.
Быков: ругать сборную России за матч с Чехией нет смысла, гладить по головке — тоже.
«Матчи между этими соперниками всегда принципиальны. А на этот раз имеют ещё и особенное турнирное значение. Победитель гарантированно войдёт в двойку лучших по итогам группового турнира, а столь высокий посев означает максимально комфортную сетку плей-офф.
По мастерству соперники примерно равны. А в аспектах зрелищности и содержательности по предыдущим матчам больше впечатлили финны. Поставил бы на победу команды Суоми в основное время».
Прогноз на матч США — Германия: американцы не отдадут первое место.
Алексей Жамнов: получилась зрелищная игра? Спасибо судьям!
Искра, буря, безумие. Как хоккейные сборные России и Чехии дали огня на ОИ-2022.
- 13 февраля 2022
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
07:00
-
06:00
- 12 февраля 2022
-
22:01
-
21:39
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
16:45
-
16:00
-
15:15
-
14:30
-
13:45
-
13:00
-
12:15
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:30
-
05:00
-
02:34
-
01:54
- 11 февраля 2022
-
19:00