Павел Ростовцев сделал прогноз на мужскую эстафету по биатлону ОИ-2022

Трёхкратный чемпион мира по биатлону Павел Ростовцев дал прогноз на мужскую эстафету на зимних Олимпийских играх в Пекине, которая состоится 15 февраля.

Ставка: сборная России попадёт в топ-3 за 1.55.

«Состав сборной России на мужскую эстафету вполне логичный, тренерам виднее. Полагаю, они изучили общее состояние спортсменов, результаты на тренировках. Сюрпризов тут нет.

Мужская эстафета на ОИ-2022: когда начало, где покажут?

Вместо Карима Халили мог бежать Даниил Серохвостов, но тренеры решили иначе. Это решение нужно уважать. Наверное, оно верное.



В таком составе мы однозначно претендуем на медали, можем и за победу побороться. Хочу пожелать ребятам отличной стрельбы. Нет ничего страшного в промахах Логинова и Цветкова в гонке преследованияу. Завтра же будет новая гонка — и новый шанс», — сказал Ростовцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

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