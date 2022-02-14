Павел Ростовцев сделал прогноз на мужскую эстафету по биатлону ОИ-2022

Трёхкратный чемпион мира по биатлону Павел Ростовцев дал прогноз на мужскую эстафету на зимних Олимпийских играх в Пекине, которая состоится 15 февраля.
Ставка: сборная России попадёт в топ-3 за 1.55.
«Состав сборной России на мужскую эстафету вполне логичный, тренерам виднее. Полагаю, они изучили общее состояние спортсменов, результаты на тренировках. Сюрпризов тут нет.
Мужская эстафета на ОИ-2022: когда начало, где покажут?
Вместо Карима Халили мог бежать Даниил Серохвостов, но тренеры решили иначе. Это решение нужно уважать. Наверное, оно верное.
В таком составе мы однозначно претендуем на медали, можем и за победу побороться. Хочу пожелать ребятам отличной стрельбы. Нет ничего страшного в промахах Логинова и Цветкова в гонке преследованияу. Завтра же будет новая гонка — и новый шанс», — сказал Ростовцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
Губерниев оценил состав мужской сборной России на эстафету на Олимпиаде в Пекине.
Анфиса Резцова дала прогноз на мужскую биатлонную эстафету ОИ-2022.
Александр Тихонов сделал прогноз на мужскую эстафету в биатлоне на Олимпиаде.
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