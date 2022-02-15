Алексей Терещенко дал прогноз на матч Россия — Дания в четвертьфинале ОИ-2022

Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко сделал прогноз на матч Россия — Дания в четвертьфинале Олимпиады в Пекине.

Ставка: победа сборной России за 1.42.

«На групповом этапе мы уверенно победили датчан. Сборной России нужно улучшать игру. Я хочу, чтобы ребята выиграли в четвертьфинале — и всё. Без разницы, как они сыграют — от обороны или в атаку. Мне, мягко говоря, не понравилась игра сборной России на групповом этапе.

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Мы для того и выиграли группу, чтобы в четвертьфинале получить соперника попроще. Вот только сейчас для сборной России любой оппонент сложный. Не только Дания.

Жду прогресса персонально от Вадима Шипачёва, от него мы хотим видеть большее. Он должен быть лидером сборной, вести партнёров за собой. На групповом этапе этого не было», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

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