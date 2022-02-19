«Ман Сити» — «Тоттенхэм»: ставка Романа Павлюченко на матч английской Премьер-лиги

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает свой прогноз на матч чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм».
Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1.5) за 1.85.
«Манчестер Сити» уверенно возглавляет турнирную таблицу и имеет комфортный отрыв в девять баллов. Команда ещё и имеет лучшие показатели в обороне, поскольку пропустила лишь 14 мячей. Кроме того, она уничтожила в Лиге чемпионов лиссабонский «Спортинг» со счётом 5:0.
Ставка на матч «Ман Сити» — «Тоттенхэм» с коэффициентом 2.45.
«Тоттенхэм» находится на промежуточном восьмом месте. Он проиграл в трёх предыдущих турах и вылетел из зоны еврокубков. Кроме того, в прошлой встрече лондонцы не справились со своим прямым конкурентом — 0:2 против «Вулверхэмптона».
По моему мнению, ставка в пользу принимающей стороны будет вполне оправданной, всё-таки на сегодняшний день уровень игроков «Манчестер Сити» будет выше. Команда явно в хорошей форме и готова бороться за чемпионство.
«Тоттенхэм» выдавал неплохие серии в текущем розыгрыше, однако в предыдущих турах потерпел поражение, причём проигрывал не самым грозным коллективам. Думаю, что в этот раз вновь «шпоры» останутся без очков, на выезде будет тяжелее бороться».
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