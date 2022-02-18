«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Гвардиоле будет не до занозы

19 февраля состоится матч 26-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Манчестер Сити» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.31. Успех «Тоттенхэма» оценён экспертами в 12.25. Ставки на ничью принимаются за 6.35.

Ставка на матч «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» с коэффициентом 2.45.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ман Сити» — «Тоттенхэм» 19 февраля 2022 года

Букмекеры уверены, что матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.57, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.34. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.92. Поставить на «обе забьют» можно за 2.08.

Анализ и прогноз матча 26-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» (19.02.2022)

Еврокубковые состязания вернулись и радуют накалом страстей, однако на внутренней арене завершены не все дела. В английской Премьер-лиге 19 февраля состоятся восемь встреч 26-го тура. В самой поздней из них «Манчестер Сити» примет «Тоттенхэм». Стартовый свисток на стадионе «Этихад» прозвучит в 20:30 мск.

«Горожане» не проигрывают 15 матчей кряду в чемпионате Англии. При этом ничья только одна — с «Саутгемптоном» (1:1). В остальных случаях одержали уверенные победы, продемонстрировав потрясающую результативность. Несмотря на 61 забитый мяч за 25 матчей, основного голеадора не имеют. Забивают все понемногу благодаря тактическому превосходству Хосепа Гвардиолы над оппонентами.



Испанский специалист построил замечательный коллектив, который уже три раза выиграл АПЛ и близится к четвёртому. На данный момент его подопечные возглавляют турнирную таблицу с солидным отрывом от «Ливерпуля». Юрген Клопп даже выразил сомнения по поводу возможности догнать лидера. Сам же испанец, напротив, отметил, что красные — крайне серьёзный конкурент. Даже сравнил их с занозой в известном месте.



Для полного счастья не хватает только кубка Лиги чемпионов. В прошлом сезоне небесно-голубые проиграли в финале «Челси». Зато в текущем вышли в плей-офф с первой позиции, одержав четыре победы в шести матчах группового этапа. А в первой встрече 1/8 финала крупно одолели лиссабонский «Спортинг» (5:0). Ответную игру можно и не проводить, участник четвертьфинала практически очевиден.

В Кубке Англии «Ман Сити» тоже преуспел. В 1/16 финала разгромил «Фулхэм» (4:1). Вновь порадовал результативностью, но похвалить стоит и оборону. Пропускает очень редко, за 25 матчей чемпионата Англии только 14 мячей, меньше всех. С другой стороны, в этом есть заслуга Гвардиолы. Его подопечные контролируют мяч и буквально не позволяют противникам атаковать.



«Тоттенхэм» после ухода Маурисио Почеттино попробовал на посту главного тренера Жозе Моуринью, но португальский специалист не сумел добиться желаемых результатов и уехал в Италию пробовать силы с «Ромой». Руководство решило пойти на отважный шаг и заключить контракт со скандальным Антонио Конте.

Прогноз на матч «Нант» — «ПСЖ».

Специалист он отличный, имеет в списке достижений четыре золота чемпионата Италии и одно — АПЛ. Но буйный нрав не позволяет надолго закрепиться в одном коллективе. Приходится постоянно начинать с нуля. Со «шпорами» успехи пока переменны. После девятиматчевой серии без поражений потерпел сразу три: от «Саутгемптона» (2:3), «Челси» и «Вулверхэмптона» (в обоих случаях 0:2).



Вероятно, причина кроется в недовольстве Конте трансферной политикой лилово-белых. Тренер заметил, что четыре важных игрока команды ушли в январе, а пришли — двое. Даже численно на бумаге клуб, возможно, ослаб, вместо того чтобы усилиться. Неужели назревает очередной конфликт с руководством?



Итальянца можно понять, лепить без пластилина — дело заведомо гиблое. Хотя до открытия трансферного окна лондонцы под его указкой потерпели два поражения в матчах 1/2 финала Кубка английской лиги от «Челси» (0:2 и 0:1). В первом случае выглядели абсолютно безобидно, во втором появился прогресс, но подвела реализация. По сию пору с ней есть трудности.

Очевидными фаворитами грядущего противостояния выглядят «горожане». Они имеют стратегическое превосходство, отличную результативность и без труда одерживают победы во всех турнирах. Даже в Лиге чемпионов могут не сильно заботиться об ответной встрече со «Спортингом», ведь в первой сделали результат.



Думаем, можно даже взять Ф1(-1.5) за коэффициент 1.88. Не только потому, что хозяева в великолепной форме, но и ввиду кризисного периода у гостей. Антонио Конте в очередной раз ограничен в ресурсах, чем сильно огорчён. Результаты соответствующие: три поражения подряд в АПЛ. Хитрый Хосеп Гвардиола непременно воспользуется проблемой.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» 19 февраля 2022 года

«Манчестер Сити» продолжает радовать болельщиков результативными победами. Хосеп Гвардиола заслуживает исключительной похвалы, его тактика и труд могут принести сразу два золота в текущем сезоне — в АПЛ и Лиге чемпионов. А вот «Тоттенхэм» ослаблен морально и физически. Как следствие — терпит поражения. Конте очень недоволен, будущее выглядит туманно. Ставим на хозяев.

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1.5) за 1.88.

Прогноз на матч «Саутгемптон» — «Эвертон».

Ставка с коэффициентом 2.65 на матч «Фиорентина» — «Аталанта».

Прогноз на матч «Арсенал» — «Брентфорд».