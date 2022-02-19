«Валенсия» — «Барселона». Хави всё делает правильно

20 февраля состоится матч 25-го тура чемпионата Испании «Валенсия» — «Барселона». Начало игры — в 18:15 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.05. Успех «Валенсии» оценён экспертами в 3.84. Ставки на ничью принимаются за 3.95.

Ставка с коэффициентом 2.20 на матч «Эспаньол» — «Севилья».

Коэффициенты букмекеров на матч Ла Лиги «Валенсия» — «Барселона» 20 февраля 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Валенсия» — «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.19. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.38. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17. Поставить на «обе забьют» можно за 1.66.

Анализ и прогноз матча 25-го тура чемпионата Испании «Валенсия» — «Барселона» (20.02.2022)

Последний месяц зимы давно перевалил за экватор. Еврокубковые состязания благополучно вернулись, однако на внутренней арене дел тоже хватает. 20 февраля в испанской Примере состоятся четыре встречи 25-го тура. В одной из них на стадионе «Месталья» померятся силами «Валенсия» и «Барселона».

«Валенсия» шесть раз выигрывала национальное первенство по футболу и восемь раз становилась обладательницей Кубка Короля. Имеет яркую и интересную историю, однако в текущем сезоне, как и в минувшем, смотрится средне. Располагается на 12-й строчке чемпионата Испании и не претендует даже на участие в еврокубках.



В последних шести турах Ла Лиги подопечные Хосе Бордаласа не одержали ни одной победы при двух ничьих с «Севильей» (1:1) и «Реалом Сосьедад» (0:0). Поражения потерпели от «Эспаньола» (1:2), «Реала» (1:4), «Атлетико» (2:3) и «Алавеса» (1:2). К нападению вопросов нет, понемногу забивают стабильно, а вот к оборонительной линии претензии имеются.



За 24 встречи чемпионата Испании оранжевые пропустили 38 мячей, очень много. Для улучшения ситуации планируют усилиться защитником «Ньюкасла» — Фабианом Шером, но конкуренция за него велика. Внимательно следят за обстановкой «Милан» и «Наполи». Впрочем, до открытия очередного трансферного окна ещё долго, в обозримом будущем — всё не так радужно.

Порой кадровый вопрос остро стоит в валенсийском коллективе. Например, некоторое время главный тренер не мог положиться на Дениса Черышева, который был болен коронавирусом. От перенесённого заболевания восстановился, но на поле пока не выходил, занимает скамью запасных. Россиянин полезен для ротации, возможно, получит игровое время в грядущем противостоянии.



В Кубке Короля «летучие мыши» выступили здорово, но стоит заметить, что с соперниками очень повезло. На стадии 1/16 финала обыграли «Картахену» (2:1), в 1/8 финала — «Атлетико Балеарес» (1:0), в 1/4 финала — «Кадис» (2:1). В 1/2 финала попался крепкий «Атлетик» из Бильбао и сразу иной результат — ничья (1:1). А ведь на кубковое соревнование у Хосе Бордаласа особые планы.

«Барселона» активно прогрессирует под руководством Хавьера Эрнандеса. Вскарабкалась на четвёртую строчку турнирной таблицы чемпионата Испании и имеет все шансы побороться за Лигу чемпионов. Восемь противостояний первенства кряду не проигрывает и демонстрирует качественный комбинационный футбол. Выросли культура паса, качество атакующей и оборонительной составляющей.



В первом матче 1/8 финала Лиги Европы каталонцы сыграли вничью с «Наполи» (1:1). Здорово выступили Пьер-Эмерик Обамеянг, Адама Траоре и Ферран Торрес. Новички, прибывшие из АПЛ, быстро адаптировались к философии главного тренера. Без устали штурмовали ворота противника. Не выиграли по необъяснимым причинам.



После финального свистка Ферран Торрес не сдержал слёз. Нападающий расстроился из-за того, что упустил много отличных шансов для взятия ворот. Хави подбодрил своего подопечного, заявив, что количество возможностей будет только возрастать. Курс предельно ясен, результативность — то, к чему стремится испанский тренер.

Стоит заметить, что в противостоянии с неаполитанцами не участвовал основной центральный защитник сине-гранатовых — Рональд Араухо. Он растянул камбаловидную мышцу левой ноги в игре 24-го тура с «Эспаньолом». Заменил его Эрик Гарсия, и весьма успешно, итальянцы нанесли лишь четыре удара за весь матч, два из них — в одной атаке.



В грядущем противостоянии чётко проглядывается фаворит. Каталонцы пребывают на подъёме и демонстрируют всё более качественный футбол. Благодаря чему отлично выступают в Ла Лиге и на евроарене. Клуб из Валенсии угодил в кризис — часто терпит поражения и очень ненадёжен в обороне. Возьмём П2 за коэффициент 2.05.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Валенсия» — «Барселона» 20 февраля 2022 года

«Барселона» постепенно начинает выглядеть такой, какой мы привыкли её видеть: мощной, изящной и уверенной. Чудом не обыграла крепкий «Наполи», вернулась в топ-4 чемпионата Испании. «Валенсия» сосредоточена на Кубке Короля, в первенстве успехов не так много, пропускает порядочно. Последняя очная встреча завершилась в пользу сине-гранатовых — 3:1. В этот раз ждём чего-то подобного.



Ставка: победа «Барселоны» за 2.05.

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