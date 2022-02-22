«Челси» — «Лилль»: прогноз Тимура Журавеля на игру Лиги чемпионов в Лондоне

Спортивный журналист, профессиональный комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» — «Лилль».
Ставка: победа «Челси» и ТМ 2.5 за 3.32.
«Впереди у нас Лига чемпионов и «Челси» дома против «Лилля». «Челси» в чемпионате Англии сыграл тягомотнейший матч с «Кристал Пэлас». Одержал победу, вырвав её в конце.
Ставка на матч «Вильярреал» — «Ювентус» с коэффициентом 2.25.
Главная тема обсуждения после матча — это количество касаний мяча Ромелу Лукаку. Всего семь раз бельгиец дотронулся до мяча. Как это возможно, сложно понять.
Думаю, что в матче с «Лиллем» тягомотина в плане картины повторится. В этот раз эффективность Ромелу Лукаку должна вернуться. Думаю, что «Лилль» будет играть аккуратно, больше обороняться, всё же это больше низовой клуб.
Мне кажется, что здесь стоит поставить на низ и победу «Челси». По сути, это ставка на конкретный счёт 1:0 или 2:0. Но мне кажется, что в случае с «Челси» мы имеем право на такой риск. Команда Тухеля сейчас играет суховато. Нет никакой яркости. При этом умения добывать результат «Челси» не потерял. Свой фаворитский статус «Челси» скромно реализует», — сказал Журавель.
Почему «Лилль» справится с атакой «Челси» в Лиге чемпионов?
Ставка на матч «Атлетико» — «МЮ» с коэффициентом 2.25.
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