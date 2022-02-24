«Олимпиакос» — «Аталанта»: ставка Максима Калиниченко на матч Лиги Европы 24 февраля

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал ставку на матч 1/16 финала Лиги Европы «Олимпиакос» – «Аталанта».



Ставка: ТМ 2.5 за 2.02.



«Олимпиакос» и «Аталанта» сойдутся в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Их первая встреча завершилась победой бергамасков со счетом 2:1.

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Неделю назад «Аталанта» являлась очевидным фаворитом их первой встречи. Однако греки уверенно начали игру, быстро забили первыми. В итоге, до середины второго тайма бергамаски не могли сравнять счет. Но к 70-й минуте счет уже был 2:1. Так они и закончили.



После того матча «Олимпиакос» уже привычно выиграл в чемпионате Греции. Там клуб все еще уверенно лидирует. А вот «Аталанта» продолжает терять очки в Серии А. Еще недавно команда Гасперини пыталась бороться за Скудетто. Однако сейчас она уже выпала из топ-4. Очень давно не выигрывала «Аталанта». Это ставит вопросы к ее противостоянию с греками в ЛЕ.



В этом розыгрыше еврокубка нет правила выездного гола. Так что «Аталанта» в ответном матче может сыграть на удержание счета. Забив один мяч, бергамаски могут осесть в обороне. Хотя они достаточно хороши в атаке, но думаю, Гасперини не станет много рисковать. На фоне всех проблем в Серии А команде необходимы успехи в других турнирах.



Ну а «Олимпиакос» все равно является тут андердогом. Он не может состязаться на равных с клубом из Бергамо. Только ошибки итальянцев могут позволить грекам забить. Но я думаю, что сейчас «Аталанта» сыграет максимально сдержанно и прагматично. Предлагаю заключить пари на тотал меньше 2.5», — сказал Калиниченко.

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