«Арсенал» – «Вулверхэмптон»: прогноз Дениса Казанского на матч АПЛ

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Арсенал» – «Вулверхэмптон».
Ставка: «Вулверхэмптон» не проиграет за 2.28.
«Арсенал» удивительные результаты в последних матчах показывает: была победа над «Вулверхэмптоном», хотя было очень тяжело, в какой-то мере «волкам» там даже не повезло получить очки; после этого была победа над «Брентфордом».
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«Арсенал» до этого не выигрывал 5 матчей из 7 последних. Не сказать, что команда в оптимальной форме.
А вот «Вулверхэмптон» как раз набрал приличную форму: только
1 поражение в последних 8 матчах.
И те и другие находятся довольно близко к лидирующей группе, обеим командам очень важно будет не проиграть.
Думаю, что осторожный футбол в этом матче нам гарантирован. Я бы сыграл на Х2, мне кажется, у «Вулвера» сейчас есть отличный шанс зацепиться за результат», — сказал Казанский.
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