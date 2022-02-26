«Спартак» — ЦСКА: ставка Романа Павлюченко на главное дерби чемпионата России

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко предлагает свой прогноз на матч чемпионата России «Спартак» — ЦСКА.
Ставка: победа «Спартака» за 2.60.
«Спартак» провалил первую часть чемпионата и сейчас оказался лишь в середине таблицы, зато в еврокубках он выступил очень мощно и прошёл в плей-офф с первой позиции. На зимних сборах команда смотрелась интересно и многих побеждала, забивая по три гола, однако уровень соперников был ниже.
«Спартак» — ЦСКА: когда начало, где покажут?
ЦСКА идёт в четвёрке сильнейших и уже который год готовится к борьбе за Лигу чемпионов. В трансферное окно клуб подписал ряд ярких футболистов, чего только стоит один Языджи. В товарищеских матчах армейцы действовали уверенно, да и в обороне весьма надёжны были.
На мой взгляд, сложно трезво оценить, в каком физическом состоянии команды подойдут к сегодняшнему матчу. В прошлые годы ЦСКА тяжелее начинал весну, возможно, и в этот раз преимущество будет у красно-белых.
К тому же гостям нужно будет ещё встроить новичков в основной состав, в то время как у хозяев поля костяк особо не изменился. Плюс ко всему в последние годы на этом поле «Спартак» выигрывал у армейцев».
«Спартак» — ЦСКА: ставка Виктора Гусева с коэффициентом 3.35 на матч РПЛ.
Максим Калиниченко дал прогноз на матч «Спартак» — ЦСКА.
Спонсор московского «Спартака» попал под санкции Евросоюза.
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