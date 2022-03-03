ЦСКА — «Локомотив»: ставка Владимира Вуйтека на встречу Кубка Гагарина

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч плей-офф КХЛ ЦСКА — «Локомотив».
Ставка: победа ЦСКА в матче за 1.80.
«Первая игра получилась тяжёлой для обеих команд, основное время завершилось вничью (3:3), а в овертайме ЦСКА вырвал победу и повёл в серии. Вторая игра не будет сильно отличаться от первой, но я считаю, что в ней ЦСКА сможет выиграть в основное время.
ЦСКА — «Локомотив»: когда начало, где покажут?
Армейцы могут играть более спокойно, они лидируют в серии, а это важный момент в плане психологии. ЦСКА сыграет без особого давления, и это скажется на его действиях, армейцы покажут более уверенную игру.
Удивила результативность в первой игре, команды забросили шесть шайб в основное время, хотя я ожидал, что их будет не больше четырёх. Уверен, что в предстоящем матче они не смогут превзойти результативность прошлой встречи и в сумме соперники забросят 4-5 шайб. Счёт по итогам матча будет 3:1 или 3:2 в пользу ЦСКА. По моему мнению, хозяева выиграют в основное время, но для ставки я выберу более аккуратный вариант — победа ЦСКА в матче», — сказал Вуйтек.
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