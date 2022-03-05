«Ливерпуль» — «Вест Хэм»: прогноз Александра Елагина на матч АПЛ

Известный телекомментатор и специалист в английском футболе Александр Елагин сделал прогноз на матч АПЛ.
Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-2) за 2.44.
«Ливерпуль», занимая второе место, пропускал матч 27-го тура с «Арсеналом», сражаясь 27 февраля в финале Кубка лиги с другим столичным клубом — «Челси». Поэтому мерсисайдцы снова отпустили «Манчестер Сити» на шесть очков, хотя по потерянным отстают всего на три. Понятное дело, что в связи с этой чемпионской гонкой и игрой в догонялки «Ливерпуль» приговорён каждый матч играть на победу, не допуская осечек.
«Ливерпуль» — «Вест Хэм»: когда начало, где покажут?
У «Вест Хэма», занимающего пятую строчку таблицы с 45 очками после 27 игр, задача поскромнее с точки зрения амбиций, но не менее сложная. Это попадание по итогам сезона АПЛ в Лигу чемпионов, где они никогда не были. У них очень серьёзные конкуренты. И у «Арсенала», и у «Тоттенхэма», и у «Манчестер Юнайтед» более выгодные позиции в борьбе за четвёртое лигочемпионское место.
Победить «Ливерпуль» на «Энфилде» — задача для любого клуба чрезвычайно тяжёлая. В этом году она ни для одного клуба просто невыполнимая. Красные — единственная команда в АПЛ, которая пока не познала горечи поражений на своём поле в нынешнем чемпионате. 13 матчей: 10 побед и три ничьих. Голы 36 на 7. Разность — плюс 29. Это на своём поле. «Энфилд» снова стал неприступной крепостью для соперников.
Тем более у команды Юргена Клоппа вырос большой зуб на «Вест Хэм». Именно Дэвид Мойес со своими парнями нанесли «Ливерпулю» первое поражение в нынешнем чемпионате. «Вест Хэм» выиграл 3:2 7 ноября в 11-м туре. Но при всём уважение к «Вест Хэму» жду уверенную победу «Ливерпуля».
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