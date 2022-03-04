«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Врёшь, не уйдёшь!

5 марта состоится матч 28-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Вест Хэм Юнайтед». Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу мерсисайдцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.35. Успех лондонцев оценён экспертами в 10.00. Ставки на ничью принимаются за 6.10.

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Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Вест Хэм» 5 марта 2022 года

Букмекеры уверены, что матч АПЛ «Ливерпуль» — «Вест Хэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.52. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.74. Поставить на «обе забьют» можно за 1.88.

Анализ и прогноз матча 28-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Вест Хэм» (05.03.2022)

Зима порадовала яркими спортивными событиями. Еврокубковые соревнования, Кубок Африки и матчи отбора ЧМ-2022 оставили приятные впечатления. Весна обещает быть не менее захватывающей. В английской Премьер-лиге 5 марта состоится семь встреч 28-го тура. В самой поздней из них на «Энфилде» местный «Ливерпуль» примет «Вест Хэм».

«Ливерпуль» в последних шести турах чемпионата Англии играл строго на победу. Сначала разгромил «Брентфорд» (3:0), затем обыграл «Кристал Пэлас» (3:1), «Лестер» (2:0), «Бёрнли» (1:0), «Норвич» (3:1) и разнёс «Лидс» (6:0). При этом продемонстрировал не только великолепную результативность, но и отменную надёжность в обороне.



Именно благодаря качественной игре в защите и выдержке мерсисайдский клуб обхитрил в финале Кубка лиги лондонский «Челси» (0:0, по пенальти 11:10). Были, конечно, отменённые голы из офсайда, тем не менее Келлехер отстоял «на ноль». Да ещё и в серии послематчевых ударов хладнокровно реализовал свою попытку, принеся своей команде победу.



Заполучив трофей, Юрген Клопп признался, что выбор голкипера на финальный матч был непростым. Немец принял решение, которое по итогу оправдало себя. Такой высокий уровень доверия специалиста к подопечным не только благоприятно сказывается на командном духе, но имеет положительный отклик в результатах.

Во всех турнирах красные преуспевают и сохраняют шанс выиграть четыре трофея за сезон. Благодаря имеющимся ресурсам одолели в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов грозный миланский «Интер» (2:0). Затем преуспели в 1/8 финала Кубка Англии, одержав победу в матче с «Норвичем» (2:1). Про внутреннюю арену тоже не забыли: сократили отставание от лидирующего в АПЛ «Манчестера Сити» до шести очков. Плюс есть игра в запасе.



«Вест Хэм», конечно, не настолько хорош, но старается не отставать. Занимает пятую строчку в чемпионате и претендует на участие в еврокубках. В последних четырёх встречах одержал скромные победы над «Уотфордом» (1:0) и «Вулверхэмптоном» (1:0), а также сыграл вничью с «Лестером» (2:2) и «Ньюкаслом» (1:1).



Наиболее интересна победа в матче с сильными «волками», которые славятся крепкой обороной. «Молотобойцы» уступили по владению мячом, нанесли на один удар меньше, но придумали отличный момент. Здорово сориентировались, сыграв накоротке в чужой штрафной площади в середине второго тайма.

Несколькими грамотными передачами вывели Томаша Соучека на ударную позицию, и один из лидеров лондонского клуба реализовал свой момент на 59-й минуте. К слову, чех забил в свой день рождения, ему исполнилось 27 лет. Хотя на этом позитивные моменты не заканчиваются — к тренировкам вернулся Андрей Ярмоленко.

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Правда, он чаще выполняет роль игрока ротации. Уже второй сезон кряду демонстрирует не самый высокий уровень футбола. В сезоне-2020/2021 отдал только одну голевую передачу за 15 матчей АПЛ, а в текущем розыгрыше пока не отметился результативными действиями ни в одной из 11 встреч. Всему виной травмы. Тем не менее порой он полезен в прессинге и развитии атак.



На этом хорошие новости для лондонцев заканчиваются. В 1/8 финала Кубка Англии потерпели обидное поражение в матче с «Саутгемптоном» (1:3). С результативностью, как и в последних встречах чемпионата Англии, возникли серьёзные проблемы. Однако в этот раз недуг сильно сказался на результате. Хотя оппонент в принципе не славится крепкой защитной линией, в 27 турах АПЛ пропустив 37 мячей.



Мерсисайдцы же всерьёз претендуют на победу сразу в четырёх турнирах (один титул уже завоёван, осталось три). При этом радуют результативностью и надёжностью в обороне. Однако на 8 марта у них запланирована ответная встреча с «Интером» в Лиге чемпионов. Тратить все силы на «молотобойцев» нерезонно, проигрывать — тоже. Необходимо догонять лидирующий «Манчестер Сити».

Впрочем, много усилий наверняка и не потребуется. Лондонцы выглядят явными аутсайдерами в грядущем противостоянии. В последних встречах АПЛ забивали мало. Из Кубка страны вылетели, при этом много пропустили. Думаем, сыграет комбинированная ставка «П1 + тотал меньше 4.5 мяча» за коэффициент 1.78.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Вест Хэм» 5 марта 2022 года

«Ливерпуль» смотрится очень мощно. Даже с юным Келлехером на воротах отобрал у «Челси» Кубок лиги. Команда обладает колоссальными ресурсами, но вряд ли одержит крупную победу. Хорошо бы приберечь силы на Лигу чемпионов. «Вест Хэм», в свою очередь, сбавил в результативности и выбыл из Кубка Англии. Словом, ставим на хозяев и не ждём много голов.

Ставка: победа «Ливерпуля» и тотал меньше 4.5 мяча за коэффициент 1.78.

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