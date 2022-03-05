«Локомотив» — ЦСКА: прогноз Владимира Вуйтека на 3-й матч плей-офф КХЛ

Бывший тренер ярославского «Локомотива» Владимир Вуйтек сделал прогноз на третий матч серии «Локомотив» — ЦСКА в 1/8 финала Кубка Гагарина.
Ставка: «Локомотив» не проиграет в основное время за 1.45.
«В прошлом матче ЦСКА, как я и прогнозировал, одержал победу и повёл в серии 2-0. Сейчас команды перебираются в Ярославль, где нас ждёт матч, от которого будет зависеть исход серии. «Локомотив» постарается сократить отставание от армейцев, он сделает всё возможное для этого, поэтому я поставлю на то, что он не проиграет в основное время. На ничью ставить не рискну, выберу вариант с подстраховкой.
«Локомотив» — ЦСКА: во сколько начало, где покажут?
Заброшенных шайб много не будет, так как ЦСКА лучше играет в защите, чем в атаке, да и «Локо» также уделит больше внимания оборонительным действиям. Матч очень важен для обеих команд, поэтому они сыграют в закрытый хоккей. Думаю, после основного времени счёт на табло будет 1:1, а победитель определится в овертайме.
В прошлом матче «Локомотив» был лучше по игре, создавал много моментов, но подвела реализация, игрокам атаки не хватило мастерства. До 55-й минуты ярославцы выглядели сильнее, но после третьего гола ЦСКА всё стало ясно.
Я не верю, что ЦСКА всухую выиграет серию, у «Локомотива» есть хорошие шансы выиграть как минимум один матч, особенно на своей площадке».
«Фортуна — лотерея». Во что превратится Кубок Гагарина без легионеров?
Главный тренер «Рейнджерс» восхитился игрой Шестёркина.
- 5 марта 2022
-
17:45
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:32
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
- 4 марта 2022
-
19:00
-
18:33
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 3 марта 2022
-
19:00
-
18:30