«Локомотив» — ЦСКА: прогноз Владимира Вуйтека на 3-й матч плей-офф КХЛ

Бывший тренер ярославского «Локомотива» Владимир Вуйтек сделал прогноз на третий матч серии «Локомотив» — ЦСКА в 1/8 финала Кубка Гагарина.

Ставка: «Локомотив» не проиграет в основное время за 1.45.

«В прошлом матче ЦСКА, как я и прогнозировал, одержал победу и повёл в серии 2-0. Сейчас команды перебираются в Ярославль, где нас ждёт матч, от которого будет зависеть исход серии. «Локомотив» постарается сократить отставание от армейцев, он сделает всё возможное для этого, поэтому я поставлю на то, что он не проиграет в основное время. На ничью ставить не рискну, выберу вариант с подстраховкой.

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Заброшенных шайб много не будет, так как ЦСКА лучше играет в защите, чем в атаке, да и «Локо» также уделит больше внимания оборонительным действиям. Матч очень важен для обеих команд, поэтому они сыграют в закрытый хоккей. Думаю, после основного времени счёт на табло будет 1:1, а победитель определится в овертайме.



В прошлом матче «Локомотив» был лучше по игре, создавал много моментов, но подвела реализация, игрокам атаки не хватило мастерства. До 55-й минуты ярославцы выглядели сильнее, но после третьего гола ЦСКА всё стало ясно.



Я не верю, что ЦСКА всухую выиграет серию, у «Локомотива» есть хорошие шансы выиграть как минимум один матч, особенно на своей площадке».

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Ставка на матч «Локомотив» — ЦСКА с коэффициентом 2.48.