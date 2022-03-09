«Металлург» — «Барыс»: ставка Владимира Вуйтека на встречу Кубка Гагарина

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч КХЛ «Металлург» — «Барыс».



Ставка: победа «Металлурга» за 1.42.



«Наверное, это будет самый простой для меня прогноз на матч плей-офф в этом году. Считаю, в этой серии уже всё решено и исход пятого матча может быть только один — победа Магнитогорска со счётом 5:2, 4:1 или 4:2.

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«Барыс» выиграл первый матч в серии, но как показали следующие матчи — это, скорее, «Металлург» дал ему победить. Но первая игра серии для домашней команды всегда опасна. Казахстанцы просто безобразно сыграли в обороне в следующих трёх матчах. Когда ты пропускаешь по 5-6 шайб в матче плей-офф, то ты не можешь рассчитывать на победу. Да, и показалось, особенно в двух домашних матчах, что игроки «Барыса» психологически как-то не настроены на борьбу, а в плей-офф победу надо выгрызать, особенно если твоя команда пониже классом.



Я беру просто победу в основное время хозяев, а кто хочет немного рискнуть, то можно брать «Магнитку» и с форой в (-2) или даже (-3) шайбы. Не думаю, что здесь «Барыс» окажет хоть какое-то сопротивление, только если сами магнитогорцы не захотят громить гостей», — сказал Вуйтек.

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