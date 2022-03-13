«Арсенал» – «Лестер»: прогноз Дениса Казанского на матч 29-го тура АПЛ

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч АПЛ «Арсенал» – «Лестер».
Ставка: победа «Арсенала» и обе забьют за 2.90.
«Арсенал» здорово себя чувствует после перестрелки, которую команда устроила с «Уотфордом». Это было незабываемо. Команда сыграла качественно в атаке: четыре удара в створ, три гола, 16 ударов всего.
Сёмин: в Англии приняли решение не против Абрамовича, а против футбола.
Но надо сказать, что и пропустила достаточно: семь ударов по их воротам, два гола от «Уотфорда» – это сильный показатель. В любом случае дома «Арсенал» последние три матча не проигрывает.
Также бросается в глаза результативный футбол «Лестера». Очень качественная игра с «Ренном». Если мы посмотрим, как эта команда играет на выезде, то тут 13 мячей забито. И только в одном матче за последнее время «Лестер» не смог найти дорогу к воротам соперника.
Думаю, что здесь нас ждёт результативный футбол, но с победой «Арсенала». П1 и ОЗ — моя ставка».
«Арсенал» — «Лестер»: кто не сыграет из-за травм и дисквалификаций.
Российским пользователям запретили играть в фэнтези-лиге АПЛ.
Несколько игроков «Челси» думают о расторжении контрактов из-за санкций.
- 13 марта 2022
-
12:30
-
11:45
-
11:00
-
10:51
-
10:15
-
09:30
-
08:45
-
08:00
- 12 марта 2022
-
19:30
-
18:45
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
16:30
-
15:45
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
13:45
-
13:15
-
12:50
-
12:25
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:51
-
10:15
-
09:30
-
08:45
-
08:00
- 11 марта 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00