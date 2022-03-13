«Арсенал» – «Лестер»: прогноз Дениса Казанского на матч 29-го тура АПЛ

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч АПЛ «Арсенал» – «Лестер».

Ставка: победа «Арсенала» и обе забьют за 2.90.

«Арсенал» здорово себя чувствует после перестрелки, которую команда устроила с «Уотфордом». Это было незабываемо. Команда сыграла качественно в атаке: четыре удара в створ, три гола, 16 ударов всего.

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Но надо сказать, что и пропустила достаточно: семь ударов по их воротам, два гола от «Уотфорда» – это сильный показатель. В любом случае дома «Арсенал» последние три матча не проигрывает.



Также бросается в глаза результативный футбол «Лестера». Очень качественная игра с «Ренном». Если мы посмотрим, как эта команда играет на выезде, то тут 13 мячей забито. И только в одном матче за последнее время «Лестер» не смог найти дорогу к воротам соперника.



Думаю, что здесь нас ждёт результативный футбол, но с победой «Арсенала». П1 и ОЗ — моя ставка».

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