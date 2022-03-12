«Арсенал» — «Лестер». Микель Артета останется в топ-4

13 марта состоится матч 29-го тура АПЛ «Арсенал» — «Лестер Сити». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу лондонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.53. Успех клуба из Лестера оценён экспертами в 6.30. Ставки на ничью принимаются за 4.70.

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Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Арсенал» — «Лестер» 13 марта 2022 года

Букмекеры уверены, что матч АПЛ «Арсенал» — «Лестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.37. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.56. Поставить на «обе забьют» можно за 1.75.

Анализ и прогноз матча 29-го тура чемпионата Англии «Арсенал» — «Лестер» (13.03.2022)

Первый месяц весны приближается к экватору, а сезон в английской Премьер-лиге вовсе перевалил за середину. До окончания остаётся провести порядка 10 туров. 13 марта состоятся сразу шесть встреч 29-го тура АПЛ. В самой поздней из них на стадионе «Эмирейтс» лондонский «Арсенал» примет «Лестер Сити».

«Арсенал» в последних четырёх турах АПЛ добыл победы над «Брентфордом» (2:1), «Вулверхэмптоном» (1:0 и 2:1) и «Уотфордом» (3:2). Благодаря удачным результатам занял четвёртую строчку в турнирной таблице и всерьёз претендует на выход в Лигу чемпионов. Плюс имеет целых три игры в запасе, за счёт которых может увеличить отрыв от догоняющих.



Наиболее интересна встреча с «Уотфордом». Лондонцы очень много пропустили. Хотя «шершни» располагаются в зоне вылета, совсем недавно сменили главного тренера и являются одной из самых нерезультативных команд первенства. Сразу вспоминается поражение от «Ноттингем Форест» (0:1) из Чемпионшипа на стадии 1/32 финала Кубка Англии.



С обороной у «канониров» по ходу текущего сезона регулярно возникают проблемы. За 25 матчей чемпионата Англии пропустили 29 мячей. Дело не столько в количестве, сколько в частоте. Лишь в 11 противостояниях Аарон Рамсдейл сумел уберечь ворота. И то преимущественно с аутсайдерами английской Премьер-лиги.

Молодой голкипер ещё в начале сезона вытеснил из основы Бернда Лено. Регулярно получал похвалу от Микеля Артеты и радовал качественными выступлениями. Испанец восхищался умением 23-летнего Рамсдейла подсказывать защитникам, играть ногами и другими полезными для вратаря качествами. Тем не менее возраст даёт о себе знать.



«Лестер» в последних четырёх матчах чемпионата Англии выступил хуже. Сначала сыграл вничью с крепким «Вест Хэмом» (2:2), затем потерпел поражение от «Вулверхэмптона» (1:2) и одержал победы над пребывающими в кризисе «Бёрнли» (2:0) и «Лидсом» (1:0). Во всех случаях забил, но и от сильных противников натерпелся.

В Лиге Европы клуб из Лестера не преуспел. Потерпев два поражения, столько же раз сыграв вничью и с трудом одержав победы над «Спартаком» (4:3) и «Легией» (3:1) на групповом этапе, занял третью строчку. Во всех встречах без исключения пропустил. Зато с результативностью проблем не возникло — не забил только в первой встрече с поляками (0:1).

По итогу подопечные Брендана Роджерса отправились в менее престижный евротурнир — Лигу конференций. В первом матче 1/8 финала соревнования одержали уверенную победу над французским «Ренном» (2:0). А вот в Кубке Англии не преуспели. Выбыли на стадии 1/16 финала, разгромно уступив всё тому же «Ноттингем Форест» (1:4). В очередной раз подвела оборона.

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Несмотря на наличие опытного голкипера — Каспера Шмейхеля, пропускают «лисы» много и регулярно. За 25 матчей чемпионата Англии в сетке их ворот мяч побывал 43 раза. Зато к нападению претензий нет, за этот же период забили 40 голов. Четверть из них записал на свой счёт Джейми Варди. Англичанин мог бы пригодиться.



Однако после восстановления от травмы нападающий получил ещё одну и выбыл на срок от трёх до четырёх недель. Кажется, Аарон Рамсдейл может вздохнуть с облегчением. Голкипер «канониров» признался, что ненавидит играть против Варди и предпочёл бы играть с ним. На поле они встречались пять раз, в четырёх Аарон пропускал.



Лондонцы — фавориты грядущей встречи. Они отлично выступают на домашней арене: за 13 матчей одержали девять побед, два раза сыграли вничью и потерпели столько же поражений. К тому же в последней очной встрече оказались сильнее (2:0). Тем не менее от крепких оппонентов пропускают регулярно, несмотря на старания талантливого Рамсдейла.

К тому же клуб из Лестера относится к числу результативных. Вот только забивает зачастую столько же, сколько пропускает. Например, за шесть матчей группового этапа Лиги Европы отличился 12 раз, а получил в свою сетку 11 мячей. Примерно так же в АПЛ — 40 против 43. Думаем, лучше взять «обе забьют» за коэффициент 1.75. Даже без Варди «лисы» опасны.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Арсенал» — «Лестер» 13 марта 2022 года

«Арсенал» одержал победы в последних четырёх встречах АПЛ, но лишь в одной из них не пропустил. Аарон Рамсдейл — отличный голкипер, однако пропускает регулярно. «Лестер» сам очень много пропускает, но может похвастаться отличной результативностью. Думаем, матч получится очень ярким на события. Проверим голы с обеих сторон, хотя фаворитами выглядят хозяева.



Ставка: обе забьют за коэффициент 1.75.

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