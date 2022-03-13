«Арсенал» – «Лестер»: прогноз Александра Елагина на матч чемпионата Англии

Известный телекомментатор и специалист в английском футболе Александр Елагин сделал прогноз на матч АПЛ между «Арсеналом» и «Лестером».

Ставка: тотал больше 3 мячей за 2.03.

«Исходя из местоположения команд в турнирной таблице можно сделать вывод, что победа в этом матче, как воздух, нужна прежде всего «канонирам». Они рвутся в еврокубки, занимая сейчас вожделенное четвёртое место. Команда провела 25 матчей и набрала 48 очков.

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В борьбе за место в евротурнирах именно «Арсенал» является основным претендентом в этой самой четвёрке. Забит 41 гол, разница мячей +12. «Арсеналу» нельзя терять очки, потому что впереди его ждёт отложенная встреча 25 тура с «Челси» на «Бридже». У Микеля Артеты складывается очень хорошая, молодая, голодная до побед команда. «Лестеру» еврокубки вряд ли светят. В этом смысле сезон для него провален. Если, конечно, команда Брендана Роджерса не выиграет новый турнир — Лигу конференций. Проведя 25 матчей в АПЛ, «лисы» стоят на 12-м месте с 33 очками. Забито 40 голов, разница — минус 3.



«Лестер» сейчас в полном порядке. Брендан Роджерс со своими ребятами в этом году никак не мог выиграть, и вот, наконец, прорвало — сразу две победы подряд. С «Бёрнли» в гостях 2:0 и дома с «Лидсом» 1:0. Заметьте, две победы подряд над супермотивированными, хоть и не слишком искусными, соперниками. И победы эти «сухие».



Набрал отличную форму Харви Барнс, который рвёт соперников на левом фланге атаки. Наконец сыгрались два центрдефа, Сёюнджю и Амарти. «Арсеналу» будет очень непросто взять ворота соперника. Думаю, гости способны преподнести хозяевам сюрприз. Атаковать будут и те, и другие. Голы мы с вами увидим обязательно».

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