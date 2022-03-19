ЦСКА — «Динамо» Москва: эксперты назвали фаворита второго матча серии плей-офф КХЛ

Сегодня, 19 марта, состоится второй матч 1/4 финала Кубка Гагарина ЦСКА — «Динамо» Москва. Начало встречи — в 17:00 мск.

Почему «Динамо» сравняет счёт в серии с ЦСКА?

Посмотреть прямую трансляцию московского дерби можно на телеканале «Матч ТВ».

Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 2.20, что приблизительно равно 45% вероятности. Успех «Динамо» оценён экспертами в 3.26 (30%).



При этом аналитики не уверены, что второй матч плей-офф КХЛ между ЦСКА и «Динамо» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.11, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.78. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.05. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.99.

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