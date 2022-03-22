«Авангард» — «Металлург»: прогноз Дарьи Мироновой на игру Кубка Гагарина

Известная журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч плей-офф КХЛ «Авангард» — «Металлург».



Ставка: ТБ 4.5 за 1.73.



«Обе команды богаты в атаке, но по разным причинам имеют проблемы и пробелы в обороне. «Металлургу» именно сейчас не хватает вратаря Олкинуоры, закрываться бесполезно, надо забивать больше! Куда ещё больше? 5:7, 1:8? Всего лишь больше соперника. 12 шайб на двоих — хорошо, но в 2012 году «Югра» и «Трактор» забросили 13 шайб на двоих.

Почему «Металлург» проиграет «Авангарду» и третий матч серии?

С одной стороны, ясно, что у «Авангарда» цель — побыстрее закрыть серию, отдохнуть, подумать. Запускать такое количество шайб соперник позволяет. Кошечкин провалил первый период, но отлично справился с третьим. Грубец тоже не робот, запустил четыре шайбы во втором. Шайба всё время в движении, есть возможность, все летят вперёд.



Но «Авангард» успевает блокировать не меньше, чем бросать: минимум 30 за игру. Да, в составе есть молодёжь, откуда ещё черпать силы и глубину, учиться, спотыкаться и ошибаться приходится на лету. У «Металлурга» проходили шикарные передачи, дальние броски, но вот блокировать то ли никто не хочет, то ли нет такой задачи. При таком интенсивном хоккее полевые игроки взяли на себя лишь 7 бросков, отдав 37 вратарям.



Не знаю, стоит ли ожидать более сдержанного хоккея в Балашихе?! «Авангард» хорошо копает на пятаке, «Металлург» постоянно забывает там игроков, «ястребы» быстро перестраиваются и летят в атаку из обороны. Силёнок тратится много! Компенсировать проблемы в обороне «Авангард» может и делает за счёт атаки. «Металлург» заточен на такой же хоккей. Остановлюсь на ТБ 4.5», — сказала Миронова.

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