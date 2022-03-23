Жиль Симон — Джек Дрейпер: прогноз Тимура Волкова на матч турнира в Майами

Профессиональный каппер Тимур Волков дал прогноз на матч турнира в Майами Жиль Симон — Джек Дрейпер.



Ставка: победа Дрейпера за 1.62.



«Следом за крупным турниром в Индиан-Уэллс нас по традиции ждёт не менее крупный «Мастерс» в Майами. Сегодня стартует 1/64 финала и в одном из поединков сойдутся молодой британец Джек Дрейпер и опытный француз Жиль Симон.

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Симон уже больше доигрывает, чем показывает что-то стоящее. В нынешнем сезоне, я считаю, его не ждёт ничего хорошего. Уровень игры Жиль показывает слабый и проигрывает абсолютно средним игрокам даже по меркам Челленджеров.



Дрейпер напротив добился существенного прогресса. В этом сезоне он уже успел выиграть целых 3 Челленджера за пару месяцев и при этом показывает отличную игру. Британец отлично подаёт, агрессивен в розыгрышах и очень хорош на задней линии.



В сегодняшнем поединке я отдаю предпочтение теннисисту из Великобритании. Джек в нынешнем сезоне провел 19 поединков и проиграл лишь дважды. Наконец с Челленджеров перешёл играть турниры АТР и тут сразу Мастерс — думаю это будет дополнительной мотивацией. Соперник у Джека более чем подходящий для того, чтобы проходить в следующий раунд. Думаю на данном этапе по всем игровым характеристикам Дрейпер превосходит своего визави и должен уверенно побеждать», — сказал Волков.

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