Швеция — Чехия: прогноз Алексея Андронова на игру плей-офф квалификации ЧМ-2022

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на стыковой матч 1/2 финала отбора к ЧМ-2022 Швеция — Чехия.



Ставка: победа Швеции за 2.04.



«Стыковые матчи за право сыграть на чемпионате мира в Катаре. Сборная России, как мы знаем, в них участие принимать не будет, а вот Швеция и Чехия свой матч проведут.

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У шведов есть некоторые проблемы с составом. Есть игроки, которые сейчас находятся без клуба, например, Виктор Классен, просела линия нападения, есть дисквалифицированные футболисты. Но я полагаю, что организация игры Швеции, которую мы не раз видели в последнее время, может дать свои плоды. Коэффициент 2.04 на победу шведской команды при всем уважении к чехам мне представляется достаточно здравым.



Можно рассуждать о ничьей в основное время, но мне кажется, что команда, которая играет дома, всё постарается решить за 90 минут и не уводить дело в овертайм и серию пенальти. Думаю, что результативного футбола здесь не будет, победа шведов 1:0 мне видится наиболее вероятным исходом этого матча», — сказал Андронов.

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