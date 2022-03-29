Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Нидерланды — Германия: ставка Романа Нагучева на товарищеский матч

Нидерланды — Германия: ставка Романа Нагучева на товарищеский матч
Комментарии

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев дал прогноз на товарищеский матч Нидерланды — Германия.

Ставка: ТБ 3 за 2.40.

«Нидерланды – Германия – матчи, которые никогда не бывают скучными, здесь не бывает счета 0:0. Если такое когда-то и было, то очень давно. Обе команды проповедуют атакующий футбол даже в самой плохой своей форме.

Нидерланды — Германия: когда начало, где покажут.

Матч Нидерланды – Дания показал, что у голландцев предостаточно проблем в обороне и довольно большое количество вариантов в атаке. В матче против Германии голландцы наверняка пропустят.

Вариантов развития атаки у немцев тоже предостаточно. У Германии молодая, быстрая, интересная и перспективная команда. Лидеры находятся в неплохой форме. В матче против голландцев, а это важное европейское дерби, будет очень жарко.

Я уверен, что в этом матче будет тотал больше 3, за это дают коэффициент 2,40. Мне кажется, что это отличная возможность воспользоваться тем, что букмекеры не совсем понимают, как будет устроена эта игра», — сказал Нагучев.

Константин Генич дал прогноз на матч Польша — Швеция.

Василий Уткин: теперь «Фиорентина» не избавится от Кокорина никогда.

Ставка с коэффициентом 3.90 на матч Португалия — Северная Македония.

Луческу: российские спортсмены не должны расплачиваться за происходящее на Украине.

Нидерланды — Германия. Луи ван Гал переубедит Вирджила ван Дейка Нидерланды — Германия. Луи ван Гал переубедит Вирджила ван Дейка
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022