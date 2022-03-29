Нидерланды — Германия: ставка Романа Нагучева на товарищеский матч

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев дал прогноз на товарищеский матч Нидерланды — Германия.
Ставка: ТБ 3 за 2.40.
«Нидерланды – Германия – матчи, которые никогда не бывают скучными, здесь не бывает счета 0:0. Если такое когда-то и было, то очень давно. Обе команды проповедуют атакующий футбол даже в самой плохой своей форме.
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Матч Нидерланды – Дания показал, что у голландцев предостаточно проблем в обороне и довольно большое количество вариантов в атаке. В матче против Германии голландцы наверняка пропустят.
Вариантов развития атаки у немцев тоже предостаточно. У Германии молодая, быстрая, интересная и перспективная команда. Лидеры находятся в неплохой форме. В матче против голландцев, а это важное европейское дерби, будет очень жарко.
Я уверен, что в этом матче будет тотал больше 3, за это дают коэффициент 2,40. Мне кажется, что это отличная возможность воспользоваться тем, что букмекеры не совсем понимают, как будет устроена эта игра», — сказал Нагучев.
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