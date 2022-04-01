«Рубин» – «Химки»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Рубин» – «Химки» в 23-м туре Российской премьер-лиги сезона-2021/2022.



Ставка: «Рубин» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.70.



«После международной паузы на игры сборных возвращается РПЛ, возвращается она на финишную прямую. 23-й тур. И начинается все с матча в Казани: «Рубин» будет принимать «Химки».

«Рубин» — «Химки»: когда начало, где покажут.

У «Рубина» в последних 8 матчах 7 поражений. Это болезненный удар по Леониду Слуцкому. Но есть и приятные новости. Слуцкого дисквалифицировали до конца сезона, но условно. Это значит, что руководить командой он сможет.



«Химки» — соперник очень неуступчивый, неприятный. У «Химок» есть потери, но есть они и у «Рубина». Мы знаем, что Хвича уехал, Бегич уехал. Каким будет центр обороны — не совсем понятно. Надеюсь, Тальби вернется в приподнятом настроении после того, как Тунис обеспечил себе место на чемпионате мира.



Но после 1:6 с ЦСКА Слуцкий должен как-то наладить игру в обороне, потому что «Рубин» в последнее время очень много пропускает. Пропускает он почти в каждом матче. «Химки» показали, что при Юране могут сыграть организованно, контригру построить, как это было в последнем туре перед паузой в Екатеринбурге. Там «Химки» одержали победу (1:0). Плюс такая плотность в турнирной таблице, что «Химки» надо будет где-то рисковать и добывать три очка. Но и у «Рубина» ситуация не совсем комфортная.



У «Рубина» ещё одна потеря — не будет Ломовицкого из-за дисквалификации. Думаю, команды сделают акцент на игре в обороне. Недавно команды играли на сборах в Турции, сыграли 0:0. Думаю, и здесь не должно быть много забитых мячей. Как мне кажется, «Рубин» дома не проиграет. Давненько «Рубин» не играл вничью, может, и стоило бы здесь сыграть лобовую ничью. Но я бы ограничился вариантом — «Рубин» не проиграет и тотал меньше 3,5 мяча за 1.70», — сказал Генич.

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