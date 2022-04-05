«Бенфика» — «Ливерпуль»: прогноз Эдуарда Мора на четвертьфинальный матч Лиги чемпионов

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Бенфика» — «Ливерпуль».
Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1.5) за 2.00.
«Возобновляется Лига чемпионов, и мы поговорим о матче «Бенфика» — «Ливерпуль». Первый матч 1/4 финала. К моему удовольствию, прошли мои два прогноза на «Ливерпуль» в чемпионате Англии. Я говорил, что команда будет экономить силы перед матчем с «Бенфикой». Так оно и получилось.
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«Бенфика» проиграла матч в чемпионате Португалии. Команда не то чтобы на ходу сейчас, но всё равно не играет в тот футбол, который она может. Были смена тренера и всякие изменения, но все силы брошены были на матчи с «Аяксом». Голландские команды, надо признать, подходят по стилю «Бенфике».
«Бенфика» — опытная команда, но не очень быстрая. Она умеет играть против молодых футболистов. За счёт своих качеств их переигрывает. «Ливерпуль» совсем не такой. У «Ливерпуля» есть и быстрота, и мощь, и скорость, и техника, и опыт. Все футболисты, которые играли за свои сборные, уже успели отдохнуть. Они получили дозированную нагрузку в матче с «Уотфордом». Вышел Салах, а его заменил Мане. Фирмино был в запасе.
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Думаю, что «Ливерпуль» обрушит всю свою мощь на «Бенфику». В чемпионате Англии красные борются за первое место. Чтобы это делать спокойно и уверенно, команде очень важно в первом матче с «Бенфикой» соорудить приличный задел, как это удалось сделать в прошлом раунде с «Интером». А дальше уже стараться достигать поставленных целей на сезон — победа в Лиге чемпионов и в АПЛ.
«Ливерпуль» проведёт мощный матч. Как бы ни старалась «Бенфика», но она не скоростная. Когда футболисты «Ливерпуля» будут включать свои максимальные скорости, то оборона «Бенфики» во главе с Отаменди просто не выстоит. Мой прогноз на этот матч — победа «Ливерпуля» с форой (-1.5)», — сказал Мор.
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