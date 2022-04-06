«Вильярреал» — «Бавария»: прогноз Кирилла Дементьева на игру плей-офф Лиги чемпионов

Футбольный комментатор, амбассадор БК «Фонбет» Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Вильярреал» — «Бавария» в 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022.

Ставка: индидуальный тотал «Баварии» больше 5.5 углового за 1.80.



«Вильярреал» даже с «Ювентусом» мячом владел крайне мало. Понятно, что в матче с «Баварией» сценарий будет примерно тот же. Унаи Эмери тренер достаточно осторожный, он точно не побежит вперед с шашкой наголо, как это делал, например, «Зальцбург».

Где покажут матч «Вильярреал» — «Бавария»?

Я думаю, что характер матча будет достаточно меланхоличным. «Бавария» будет большими силами атаковать, а «Вильярреал» держать оборону и искать возможности для контратак. Ставить на результативность я бы тут не рискнул – по-разному может пойти дело.



Есть более-менее постоянные вещи. Мне кажется, что «Бавария» будет подавать много угловых. Широкая фланговая игра, возвращается в строй Дэвис, так что я бы поставил на индивидуальный тотал угловых «Баварии» больше 5,5», — сказал Дементьев.



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