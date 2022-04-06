«Вильярреал» — «Бавария»: прогноз Кирилла Дементьева на игру плей-офф Лиги чемпионов

Футбольный комментатор, амбассадор БК «Фонбет» Кирилл Дементьев дал прогноз на матч «Вильярреал» — «Бавария» в 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022.
Ставка: индидуальный тотал «Баварии» больше 5.5 углового за 1.80.
«Вильярреал» даже с «Ювентусом» мячом владел крайне мало. Понятно, что в матче с «Баварией» сценарий будет примерно тот же. Унаи Эмери тренер достаточно осторожный, он точно не побежит вперед с шашкой наголо, как это делал, например, «Зальцбург».
Где покажут матч «Вильярреал» — «Бавария»?
Я думаю, что характер матча будет достаточно меланхоличным. «Бавария» будет большими силами атаковать, а «Вильярреал» держать оборону и искать возможности для контратак. Ставить на результативность я бы тут не рискнул – по-разному может пойти дело.
Есть более-менее постоянные вещи. Мне кажется, что «Бавария» будет подавать много угловых. Широкая фланговая игра, возвращается в строй Дэвис, так что я бы поставил на индивидуальный тотал угловых «Баварии» больше 5,5», — сказал Дементьев.
Почему хитрый Эмери станет проблемой для «Баварии»?
Рауль дал прогноз на победителя пары «Челси» — «Реал».
Почему «Челси» не обыграет «Реал» в Лиге чемпионов?
Малком: что бы ни случилось, я остаюсь в Петербурге.
Каррера: «Зенит» уже чемпион.
- 6 апреля 2022
-
12:00
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:00
- 5 апреля 2022
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:00
- 4 апреля 2022
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00