«Нижний Новгород» — «Динамо»: прогноз Константина Генича на матч 24-го тура РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч РПЛ «Нижний Новгород» – «Динамо».
Ставка: «Динамо» забьёт 1-2 гола за 1.65.
Почему «Динамо» ответит «Нижнему Новгороду» за поражение в первом круге?
«24-й тур РПЛ стартует в Нижнем Новгороде. «Нижний Новгород» будет принимать московское «Динамо». Тут своя подоплёка, разумеется, потому что команды играли недавно в Кубке. И динамовцы одержали крупную победу 3:0. Но там счёт, наверное, не совсем вытекал из логики игры. Динамовцы забили больше, чем создали моментов. Плюс тут дополнительный подтекст есть: Кержаков ранее всё-таки играл за «Динамо», пусть и немного.
«Нижний» играет дома. В предыдущем матче с московской командой («Спартаком») «Нижний» не проиграл, выглядел неплохо с точки зрения организации. А «Динамо» сейчас не бежит, это было видно в матче с «Краснодаром», это было видно и по предыдущим играм. Какое-то определённое давление сейчас сказывается на «Динамо». И свежести, яркости, которые были присущи «Динамо» по осени, сейчас не наблюдается, но на финише сезона в первую очередь нужны и важны очки.
Да, у «Динамо» не будет играть Бальбуэна, лучший игрок матча в Краснодаре. Много силёнок было потрачено на дорогу на юг России, потом возвращение тоже получилось долгим. Надеюсь, что динамовцы успели восстановиться, до Нижнего поближе добираться, да и комфортнее, чем до Краснодара.
Думаю, что много «Динамо» не забьёт, но вряд ли уйдёт с поля без забитого мяча. Какой-то момент обязательно реализует, может быть, пенальти, потому что есть техничные игроки, которые в штрафной могут упасть, а Фомин с «точки» бьёт пока бесперебойно. Но и не больше двух забьют динамовцы.
Поэтому мой прогноз на эту встречу — «Динамо» забьёт один-два гола в матче за нормальный коэффициент 1.65. «Нижний» неплохо обороняется, как мы видели».
Владимир Ильин: в РПЛ за кого больше уплачено, тот и будет играть.
Каррера рассказал, за какое место «Спартак» боролся бы в чемпионате Италии.
Глушаков хочет видеть Кокорина в «Химках».
«Золотой мяч» этому гению! Как Бензема выбрался из тени Роналду.
- 9 апреля 2022
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
07:00
- 8 апреля 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:20
-
14:40
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
- 7 апреля 2022
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00