«Нижний Новгород» — «Динамо»: прогноз Константина Генича на матч 24-го тура РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч РПЛ «Нижний Новгород» – «Динамо».

Ставка: «Динамо» забьёт 1-2 гола за 1.65.

Почему «Динамо» ответит «Нижнему Новгороду» за поражение в первом круге?

«24-й тур РПЛ стартует в Нижнем Новгороде. «Нижний Новгород» будет принимать московское «Динамо». Тут своя подоплёка, разумеется, потому что команды играли недавно в Кубке. И динамовцы одержали крупную победу 3:0. Но там счёт, наверное, не совсем вытекал из логики игры. Динамовцы забили больше, чем создали моментов. Плюс тут дополнительный подтекст есть: Кержаков ранее всё-таки играл за «Динамо», пусть и немного.



«Нижний» играет дома. В предыдущем матче с московской командой («Спартаком») «Нижний» не проиграл, выглядел неплохо с точки зрения организации. А «Динамо» сейчас не бежит, это было видно в матче с «Краснодаром», это было видно и по предыдущим играм. Какое-то определённое давление сейчас сказывается на «Динамо». И свежести, яркости, которые были присущи «Динамо» по осени, сейчас не наблюдается, но на финише сезона в первую очередь нужны и важны очки.



Да, у «Динамо» не будет играть Бальбуэна, лучший игрок матча в Краснодаре. Много силёнок было потрачено на дорогу на юг России, потом возвращение тоже получилось долгим. Надеюсь, что динамовцы успели восстановиться, до Нижнего поближе добираться, да и комфортнее, чем до Краснодара.



Думаю, что много «Динамо» не забьёт, но вряд ли уйдёт с поля без забитого мяча. Какой-то момент обязательно реализует, может быть, пенальти, потому что есть техничные игроки, которые в штрафной могут упасть, а Фомин с «точки» бьёт пока бесперебойно. Но и не больше двух забьют динамовцы.



Поэтому мой прогноз на эту встречу — «Динамо» забьёт один-два гола в матче за нормальный коэффициент 1.65. «Нижний» неплохо обороняется, как мы видели».

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