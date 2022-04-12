«Бавария» — «Вильярреал»: прогноз Алексея Андронова на игру Лиги чемпионов в Мюнхене

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Бавария» — «Вильярреал» в 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022.
Ставка: победа «Баварии» с форой (-2) за 2.10.
«Давно уже у «Баварии» не было матчей, в которых она не забивала бы. Речь о Лиге чемпионов. Это и дома, и на выезде, такого не было с прошлого года. Но вот против «Вильярреала» такое случилось. Команда Унаи Эмери обыграла дома «Баварию» со счётом 1:0.
Почему сказка «Вильярреала» закончится в Мюнхене?
Во вторник будет ответный матч. Что тут нужно понимать. Очень сложный и плотный график. Уже не первый год УЕФА делает так, что первые матчи команды играют во вторник, а потом в среду, а те, кто начинал в среду, потом играют во вторник. На два дня меньше подготовки. К тому же в выходные проходят и матчи в своих национальных чемпионатах.
В Испании «Бавария» сыграла плохо. Она хоть и ударила по воротам 20 раз, но всего три раза попала в створ. Она имела преимущество, окружала штрафную, но ничего так и не создала.
«Вильярреал» мог забить даже больше, но для «Баварии» вполне нормальная история, когда после плохого матча проходит хороший. Вспоминаю, как однажды на выезде проиграли «Порту» 1:3, а в Мюнхене уже под конец первого тайма был счёт 5:0.
Может быть, так сейчас и не получится, но в родных стенах «Бавария» будет злая и бешеная. «Вильярреалу» не удастся сыграть так вольготно, да и поддержки своих трибун уже не будет.
Про проход говорить бессмысленно. Думаю, что надо ставить на победу «Баварии» с форой. Вариант с форой (-1.5) оценивается слишком дешёво, тогда возьмём фору (-2) за 2.10. Левандовски и компания должны исправить ситуацию», — сказал Андронов.
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