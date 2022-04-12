«Бавария» — «Вильярреал»: прогноз Дениса Наливайко на ответный матч 1/4 финала в ЛЧ

Спортивный комментатор на Setanta Sports, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Вильярреал».



Ставка: ТБ 8.5 замены за 1.60.



«Всё зависит от того, как будет играть Унаи Эмери. Если «Вильярреал» будет пытаться играть от обороны и закрыться, почти не сомневаюсь, что «Бавария» им накидает, не один гол уж точно.

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Если «Вильярреал» будет играть агрессивно, прессинговать, то тогда шансы, может быть, есть. Букмекеры уверены в том, что «Бавария» пройдёт в следующую стадию. Спорить с ними непросто.



Мне кажется, что я нашёл верную линию на эту встречу с неплохим коэффициентом. Я думаю, что в этом матче будет больше 8,5 замены. Я думаю, что Унаи Эмери заменит пять футболистов. Благо у «Вильярреала» очень хорошая скамейка. Да и Нагельсман будет делать замены, так как на скамейке есть футболисты, которые могут выйти и усилить команду», — сказал Наливайко.



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