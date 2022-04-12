«Бавария» — «Вильярреал»: прогноз Дениса Наливайко на ответный матч 1/4 финала в ЛЧ

Спортивный комментатор на Setanta Sports, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Вильярреал».
Ставка: ТБ 8.5 замены за 1.60.
«Всё зависит от того, как будет играть Унаи Эмери. Если «Вильярреал» будет пытаться играть от обороны и закрыться, почти не сомневаюсь, что «Бавария» им накидает, не один гол уж точно.
Алексей Андронов дал прогноз на матч «Бавария» — «Вильярреал».
Если «Вильярреал» будет играть агрессивно, прессинговать, то тогда шансы, может быть, есть. Букмекеры уверены в том, что «Бавария» пройдёт в следующую стадию. Спорить с ними непросто.
Мне кажется, что я нашёл верную линию на эту встречу с неплохим коэффициентом. Я думаю, что в этом матче будет больше 8,5 замены. Я думаю, что Унаи Эмери заменит пять футболистов. Благо у «Вильярреала» очень хорошая скамейка. Да и Нагельсман будет делать замены, так как на скамейке есть футболисты, которые могут выйти и усилить команду», — сказал Наливайко.
Какой канал покажет матч «Бавария» — «Вильярреал»?
Почему Гвардиола снимет проклятие Лиги чемпионов с «Манчестер Сити»?
Анчелотти ответил на вопрос о шансах «Реала» в ответном матче с «Челси».
Что помешает «Челси» спастись в ответном матче с «Реалом»?
Ловчев: дал бы в рыло Тикнизяну за такой фол, как в матче с «Ростовом».
- 12 апреля 2022
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:00
-
07:00
- 11 апреля 2022
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
08:00
- 10 апреля 2022
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:15
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:30