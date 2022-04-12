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«Бавария» — «Вильярреал»: прогноз Артура Петросьяна на матч Лиги чемпионов в Германии

«Бавария» — «Вильярреал»: прогноз Артура Петросьяна на матч Лиги чемпионов в Германии
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» — «Вильярреал».

Ставка: победа «Баварии» и ТМ 4.5 за 1.80.

«Здесь игра должна развиваться по понятному сценарию. Испанцы будут стараться держаться за результат, максимально строго обороняться и периодически выбираться в контратаки. Ну а баварцам необходимо будет с гораздо большей серьёзностью подойти к реализации видимого территориального и игрового преимущества.

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Кажется очевидным, что и по владению, и по ударам у хозяев здесь будет большое преимущество. Причём ничего в этом плане не должно меняться, ни до первого гола, ни после него, ни даже, скорее всего, после второго, если он будет.

Ну а касаемо исхода предположу, что «Бавария» всё же реализует своё преимущество и добудет нужный результат, но больше четырёх мячей забито в этой игре вряд ли будет – в первом матче испанцы выглядели слишком организованно, чтобы проигрывать крупно», — сказал Петросьян.

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