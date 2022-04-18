«Наполи» — «Рома»: ставка Дениса Наливайко на матч 33-го тура итальянской Серии А

Спортивный комментатор Денис Наливайко, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу дал прогноз на матч 33-го тура итальянской Серии А «Наполи» — «Рома».

Ставка: обе забьют за 1.80.

«Наполи», скорее всего, в четвёрке останется, а вот бороться за чемпионство уже очень сложно, но теоретически шансы ещё остаются. «Рома» прекрасно понимает, что за Лигу чемпионов в этом сезоне побороться уже не удастся.

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Жозе Моуриньо, который вышел в полуфинал Лиги конференций, думаю, сосредоточится на этом турнире. Давно уже «Рома» не выигрывала какой-то титул.



Что касается этого матча, «Рома» умеет играть ярко благодаря лидерам Генриху Мхитаряну и Тэмми Абрахаму, но в обороне бывают определённые проблемы и ошибки. «Наполи» прямо сейчас — команда не без греха, но она здорово играет в важных матчах.

Мне кажется, что нужно брать «обе команды забьют» с коэффициентом 1.80 и смотреть этот футбол, и надеяться на большое количество голов. То, что моменты будут у ворот обеих команд, я не сомневаюсь».

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