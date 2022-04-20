«РБ Лейпциг» — «Унион»: прогноз Алексея Андронова на матч Кубка Германии

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «РБ Лейпциг» – «Унион» в полуфинале Кубка Германии сезона-2021/2022.



Ставка: победа «РБ Лейпциг» с форой (-1) за 1.76.



«Второй полуфинал Кубка Германии. Здесь есть несколько интересных обстоятельств. Во-первых, у «РБ Лейпциг» крайне напряжённый календарь в последнее время. Всего много в их жизни из-за еврокубков.

Почему Тедеско выведет «РБ Лейпциг» в финал Кубка Германии?

Я полагаю, что на Лигу Европы очень серьёзная ставка делается. «Лейпцигу» нужен какой-то серьёзный успех. Нужно показать, что это настоящая команда, а то в Германии её считают пластиковым клубом. Это раз. У «Униона» больше времени на подготовку.

Во-вторых, «Унион» выиграл два последних матча у «Лейпцига». Оба раза со счётом 2:1. В-третьих, это восточное противостояние, достаточно серьёзное, сердитое.



Кубковый матч — игра, в которой может произойти что угодно. Я верю в боевой характер «Униона», но всё-таки «Лейпциг» сейчас на такой хорошей волне, у них многое получается, должны они проходить. Если у «Лейпцига» и будет спад, то в последний месяц сезона. А сейчас команда идёт от игры к игре, всё у неё хорошо. Думаю, Доменико Тедеско рад всему тому, что сейчас происходит. Поставлю на «Лейпциг» с форой (-1) и коэффициентом 1.76», — сказал Андронов.

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