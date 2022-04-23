«Локомотив» — «Нижний Новгород»: ставка Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Локомотив» (Москва) – «Нижний Новгород».
Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.70.
Почему «Локомотив» разочарует в матче с «Нижним Новгородом»?
«В первом круге «Локомотиву» откровенно повезло в Нижнем Новгороде, Миладинович в самой концовке забил в свои ворота, и москвичи одержали победу. Сейчас «Локомотив» абсолютно непонятный, непредсказуемый. Крупное поражение было в Ростове, а следом вполне достойная игра в Сочи, особенно во втором тайме.
«Локомотив» сыграет без дисквалифицированных Кухты и Тикнизяна. А «Нижний» в пяти последних матчах потерпел только одно поражение, зато трижды сыграл вничью. Была настоящая бойня с «Химками» без особых моментов — 0:0. «Нижнему» не повезло в проигранном матче с «Динамо», когда пропустили в самой концовке.
Нет никаких сомнений, что «Нижний» сыграет глубоко от обороны. Команда Кержакова – одна из худших по игре в атаке: всего 22 забитых мяча, меньше только у «Урала». У «Локомотива» есть Изидор, забивающий в каждом матче, но всё равно какой-то изюминки в атаке не хватает. Да, «Локомотив» играет дома. В последних двух встречах он не выигрывал, поэтому постарается сыграть удачно в этом матче. Но вряд ли это будет сверхнасыщенная событиями встреча. Я бы сыграл «низ» — тотал меньше 2.5 мяча. Коэффициент — 1.70».
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