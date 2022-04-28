«Лестер» — «Рома»: смотреть прямую трансляцию матча 1/2 финала Лиги конференций онлайн

28 апреля состоится первый матч 1/2 финала Лиги конференций «Лестер» — «Рома». Начало игры — в 22:00 мск.



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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу англичан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.42. Успех итальянцев оценён экспертами в 3.38. Ставки на ничью принимаются за 3.40.



Букмекеры считают, что матч «Лестер» — «Рома» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.12, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.88.



Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.41. Поставить на «обе забьют» можно за 1.81.

Какой канал покажет матч «Лестер» — «Рома».

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