«Динамо» — «Урал»: прогноз Егора Титова на матч Российской Премьер-Лиги

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Динамо» – «Урал».
Ставка: победа «Динамо» и тотал меньше 3.5 мяча за 1.99.
Почему «Динамо» легко обыграет «Урал» в матче чемпионата России?
«Динамовцы, проиграв в дерби ЦСКА, шансы на чемпионство окончательно утратили. Трудно представить, что «Зенит» начнёт проигрывать матч за матчем. Но «Динамо» нужно побеждать, чтобы отстоять своё второе место. Медалей у команды не было очень давно. Даже серебро сейчас будет несомненным успехом. Поэтому никакой расслабленности быть не должно, тем более после неудачной игры с ЦСКА. В дерби динамовцы не были хуже, но армейцы свой шанс реализовали, поймав на контратаке, а бело-голубые забить не сумели, хотя подходы были.
Пропускает «Динамо» мало, поэтому от этой игры не жду града забитых мячей. Самим динамовцам голы по весне тоже даются с трудом. Все стараются закрыться против «Динамо», а ему самому не так легко вскрывать. Чего-то не хватает — то ли движения, то ли нестандартных действий. Но такая проблема в современном футболе у большинства команд.
«Динамо» сильнее и должно выигрывать у «Урала», который, конечно, мотивирован, но в классе серьёзно уступает. Динамовцы надавят и забьют. А отыграться гостям будет сложно. Выберу ставку «победа «Динамо» и тотал меньше 3.5 мяча». И 2:0 может быть, и 3:0, но и 1:0 нельзя исключать. Голы «Динамо» не так легко даются, как осенью».
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