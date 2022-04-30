«Краснодар» — «Ростов»: прогноз Константина Генича на матч 27-го тура чемпионата России

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Краснодар» – «Ростов».
Ставка: обе забьют за 1.70.
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«Южное противостояние. И у тех и у других, как мы знаем, есть проблемы с перелётами. Но здесь «Ростову» проехать всего четыре часа, и он в Краснодаре. Здесь никакие отговорки по поводу тяжёлой дороги не принимаются.
«Ростов» сейчас в отличном эмоциональном состоянии — четыре победы подряд одержаны. При Карпине такое впервые. Почему бы не пойти дальше и не обыграть своих географических соседей.
«Краснодар» же прилично колбасит, мы это видим. Сейчас он шестой. Но с этим составом особых задач на концовку чемпионата нет. Без разницы — шестые или восьмые. Тут проверяются молодые ребята, как они в этих условиях смогут себя проявить.
«Ростов» в последних матчах много забивает, но и пропускает в каждой игре. Это дерби. Если посмотреть официальные встречи команд, то в 7-8 последних играх они забивали друг другу. И сейчас «Краснодар», обладая не самой хорошей группой атаки, в каждом матче моментики имеет. С «Зенитом» имел и забил, с «Крыльями» временами к воротам подходили.
Неплохой вариант здесь — заиграть «обе забьют». Статистика, история подталкивают к этому. Коэффициент — 1.70».
Константин Генич дал прогноз на матч «Зенит» — «Локомотив».
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