«Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 35-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд».



Ставка: «Брентфорд» не проиграет за 2.14.



«Говорим о матче «Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд». Вряд ли можно сказать что-то положительное о «МЮ». Не самые лучшие времена у команды. Уверен, что все болельщики уже ждут начала следующего сезона под руководством нового тренера.



Мне казалось, что новость о назначении тен Хага как-то повлияет на игроков, но ничего не произошло. Думаю, что процентов 70-80 не видят себя в основе в следующем сезоне, поэтому и нет никакого резона напрягаться и прыгать выше головы и так далее. Процентов на 20-30 от своих возможностей играет команда и порой выезжает исключительно за счёт индивидуальностей.



В остальном есть проблемы в организации игры, на всех частях поля. В каждой из игр эти все проблемы обнажаются и видны невооружённым глазом.



«Брентфорд» — это полная противоположность в этом смысле. Команда сугубо тренерская. Нет ни одной большой звезды в составе, за исключением Эриксена. Тем не менее на игру команды приятно смотреть, как она действует слаженно и организованно. Дебют был в АПЛ, и уже команда является крепким середняком.



Команда уже не первый сезон развивается. Прогресс у «пчёл» продолжается. Думаю, что и дальше всё это будет продолжаться. Не думаю, что какие-то проблемы могут возникнуть у этой мини-сборной Дании. Понаблюдайте за игрой «Брентфорда» — там много чего есть интересного, начиная от вброса мяча из аута и того, как она потом мячом распоряжается, сколько голов забивает и сколько наносит ударов по воротам.



Если говорить о ставках, то у «Брентфорда» есть шанс не проиграть. Это будет первый матч в истории команды на «Олд Траффорд» в АПЛ, поэтому думаю, что футболисты сыграют на своём максимуме. Они постараются зацепиться за результат, победить, может быть.



У «МЮ» ничего такого не будет. «Брентфорд» — это не раздражитель для команды, тем более что за три дня до игры была встреча с «Челси». Думаю, что «МЮ» ничем себя не проявит, а «Брентфорд» сыграет на высоком уровне.



Мои два варианта — Х2, а также обе забьют за 1.85. Что-то наверняка у «МЮ» будет впереди. Кто-то из звёзд, что называется, плюнет и залетит, а у «Брентфорда» моменты будут, поэтому и лондонцы тут отличатся», — сказал Петросьян.



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