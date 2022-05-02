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«Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд»: смотреть прямую трансляцию матча АПЛ, прогнозы и ставки

«Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд»: смотреть прямую трансляцию матча АПЛ, прогнозы и ставки
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2 мая состоится матч 35-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд». Начало игры — в 22:00 мск.

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Эксперты считают явными фаворитами хозяев: поставить на победу манкунианцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.75. Успех «Брентфорда» оценён в 4.65. Ставки на ничью принимаются за 4.20.

Аналитики полагают, что матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.25. На гол в каждом тайме дают 1.65.

Если забьёт игрок «Манчестер Юнайтед», сыграет коэффициент 1.13. Гол «Брентфорда» оценивается коэффициентом 1.46. Поставить на «обе забьют» можно за 1.69.

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