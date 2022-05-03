«Вильярреал» — «Ливерпуль»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч «Вильярреал» — «Ливерпуль» в 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022.



Ставка: «Ливерпуль» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.80.



«У нас ответные матчи полуфинала Лиги чемпионов. После первой игры в Ливерпуле я не вижу вариантов для «Вильярреала». Не вижу, каким образом Унаи Эмери может вернуть интригу в эту пару. «Ливерпуль» сильнее, мощнее и вообще очень мало пропускает.

Где покажут матч «Вильярреал» — «Ливерпуль»?

Если взять все топ-чемпионаты и отсечку 1 января 2022 года, то «Ливерпуль» пропустил меньше всех в Европе. Как «Вильярреал» собирается отыгрывать этот гандикап в 2 мяча, для меня большой вопрос.



Разумеется, «Вильярреал» сыграет смелее и агрессивнее, чем это было в первой встрече. Но есть ли ресурсы у этого «Вильярреала». Да, в последней игре Эмери поменял почти весь состав на матч с «Алавесом». Футболисты должны быть мотивированы и свежи, над ними ничего не довлеет. Полуфинал — это отличный шанс для «Вильярреала» себя показать, да они в целом уже всё показали.



Но «Ливерпуль» есть «Ливерпуль». Ошибок «Ювентуса» и «Баварии» команда Клоппа не допустит. Главное — сыграть аккуратно, так как во вторых матчах, как мы уже видели, «Ливерпуль» играет явно слабее. Это было и в матче с «Интером», потом с «Бенфикой». Клопп должен всё это учитывать.



То, что мало времени прошло между матчами, и то, что состав в игре с «Ньюкаслом» также был откорректирован — всё это подталкивает меня к мысли о том, что матч не будет результативным.



«Ливерпуль» может позволить себе пропустить от «Бенфики» три мяча, но то уже была максимальная расслабленность. Это уже полуфинал, и тут надо изменит и побороть тренд более слабой игры во вторых матчах. Процентов на 90 «Ливерпуль» уже в финале после победы дома со счётом 2:0», — сказал Генич.



Почему «Ливерпуль» не позволит «Вильярреалу» оживить интригу во втором матче?



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