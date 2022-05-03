«Вильярреал» — «Ливерпуль»: прогноз Егора Титова на матч 1/2 финала Лиги чемпионов

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Вильярреал» — «Ливерпуль» в 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022.
Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1) за 2.22.
«В этой паре, думаю, всё понятно. «Вильярреал» очень неплохо оборонялся в первом матче, особенно в первой половине, которая была образцовой, но рикошет многое решил в этом противостоянии. Испанцы не сумели быстро оправиться и пропустили второй гол. Мастерство повыше, конечно, у игроков «Ливерпуля», к тому же не играл Морено, ведущий игрок «Вильярреала».
Goal.com дал прогноз с коэффициентом 7.00 на матч «Вильярреал» — «Ливерпуль».
Во второй встрече, как мне кажется, испанцы будут гораздо активнее, пойдут вперёд, и это ни к чему хорошему не приведёт. «Ливерпуль» получит пространство, а там такие мастера, что отбиться хозяевам будет крайне сложно, тем более что оборона уже плотной не будет.
Поставлю на «Ливерпуль» с форой (-1). «Вильярреал» хорош при игре вторым номером, здесь придётся рисковать. Не думаю, что у испанского клуба получится сыграть очень точно и компактно. Гости свои моменты получат и реализуют», — сказал Титов.
Где покажут матч «Вильярреал» — «Ливерпуль».
Почему «Ливерпуль» не позволит «Вильярреалу» оживить интригу во втором матче?
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