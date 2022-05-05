«Рома» – «Лестер»: прогноз Роберта Гаспаряна на матч 1/2 финала Лиги конференций

Спортивный комментатор, журналист и ведущий Роберт Гаспарян сделал прогноз на ответный матч 1/2 финала Лиги конференций «Рома» – «Лестер».
Прогноз на матч «Рома» — «Лестер» с коэффициентом 5.40.
Ставка: «Рома» победит за 2.15.
Очень обидно будет, что одна из этих команд не попадёт в финал, но таковы суровые реалии. Оба клуба были очень яркими, прошли прекрасную дистанцию. Пути у команд были разными, но очень симпатичными. Для «Лестера» финал может стать первым еврокубковым, а для «Ромы» – весьма долгожданным.
Фаворитом для меня будет «Рома», «Олимпико» забивается на матчи римлян до отказа, 70 000 болельщиков будут «играть» за «Рому», аншлаг и солд-аут будут отличными предпосылками для помощи родных стен. У Моуринью есть некоторые проблемы с составом – в частности не сыграет в предстоящей встрече Генрих Мхитарян. Эту дыру в центре поля нужно заткнуть португальскому специалисту. Такого игрока не хватало и в игре с «Болоньей» – это нужно решать.
Примечательно, что и «Рома», и «Лестер» не могут победить в своих чемпионатах с 14 апреля. У римлян побед не было ещё с игры против «Буде-Глимта», после игры с «Болоньей» Моуринью устроил своим игрокам жёсткий разнос. Это точно скажется на мотивации команды.
Нет у меня сомнений в том, что «Рома» всё-таки справится с английский клубом за 90 минут. Поставлю на П1 в этой игре».
Где покажут матч «Рома» — «Лестер».
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