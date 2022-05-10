«Динамо» — «Алания»: ставка Егора Титова на полуфинальную игру Кубка России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов дал прогноз на матч «Динамо» — «Алания» в рамках 1/2 финала Кубка России сезона-2021/2022.
Ставка: обе забьют за 2.18.
«Динамо» встретится с «Аланией». В этом матче «Динамо» явный фаворит, победа оценивается в 1.53.
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В то же время болельщики «Алании» ждут очередной сенсации, ведь их команда умеет играть в атакующий футбол, постоянно ищет счастья у чужих ворот.
Не будем тут долго рассуждать. Я жду голов с обеих сторон. Моя ставка на этот матч обе забьют за 2.18. Жду весёлой игры.
«Алания» в принципе много забивает и пропускает, а у «Динамо» в последнее время колоссальные проблемы в обороне. Потому считаю, что голы тут будут», — сказал Титов.
Прогноз на матч «Динамо» — «Алания» с коэффициентом 5.90.
Где покажут матч «Динамо» — «Алания» в прямом эфире.
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