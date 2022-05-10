Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Динамо» — «Алания»: ставка Егора Титова на полуфинальную игру Кубка России

«Динамо» — «Алания»: ставка Егора Титова на полуфинальную игру Кубка России
Комментарии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов дал прогноз на матч «Динамо» — «Алания» в рамках 1/2 финала Кубка России сезона-2021/2022.

Ставка: обе забьют за 2.18.

«Динамо» встретится с «Аланией». В этом матче «Динамо» явный фаворит, победа оценивается в 1.53.

Петржела рассказал, кого видит преемником Семака в «Зените».

В то же время болельщики «Алании» ждут очередной сенсации, ведь их команда умеет играть в атакующий футбол, постоянно ищет счастья у чужих ворот.

Не будем тут долго рассуждать. Я жду голов с обеих сторон. Моя ставка на этот матч обе забьют за 2.18. Жду весёлой игры.

«Алания» в принципе много забивает и пропускает, а у «Динамо» в последнее время колоссальные проблемы в обороне. Потому считаю, что голы тут будут», — сказал Титов.

Прогноз на матч «Динамо» — «Алания» с коэффициентом 5.90.

Где покажут матч «Динамо» — «Алания» в прямом эфире.

Кирилл Новиков: «Динамо» закончит чемпионат России на втором месте.

Рассказов объяснил причины своего появления на матче «Локомотив» — «Рубин».

Мостовой назвал «Динамо» и ЦСКА посредственными командами.

«Динамо» — «Алания». Для владикавказцев вообще нет авторитетов. «Зенит» подтвердит «Динамо» — «Алания». Для владикавказцев вообще нет авторитетов. «Зенит» подтвердит
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022