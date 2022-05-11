«Спартак» — «Енисей»: ставка Дмитрия Аленичева на матч 1/2 финала Кубка России

Бывший полузащитник сборной России, экс-наставник «Спартака» Дмитрий Аленичев дал прогноз на матч 1/2 финала Кубка России сезона-2021/2022 «Спартак» — «Енисей».
Ставка: победа «Спартака» и ТБ 2.5 за 2.55.
«Обсудим полуфинал Кубка России, в котором «Спартак» примет «Енисей». Гости уже преподнесли два крупных сюрприза, обыграв «Локомотив» и «Рубин». Эти матчи показали, что с атакой у «Енисея» всё в полном порядке.
«Спартак» — «Енисей»: когда начало, где покажут.
Если «Спартак» выйдет на этот матч с пренебрежением, то гости обязательно накажут москвичей. «Спартак» провалил сезон в чемпионате. Единственный шанс реабилитироваться перед болельщиками — это победить в Кубке России. Они приложат максимум усилий, чтобы порадовать болельщиков.
Думаю, что преимущество будет у «Спартака». Мой прогноз такой — победа «Спартака» и ТБ (2.5) с коэффициентом 2.55», — сказал Аленичев.
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