«Спартак» – «Енисей»: прогноз Дениса Казанского на игру 1/2 финала Кубка России

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Спартак» – «Енисей».



Ставка: «Спартак» выиграет и не пропустит за 2.37.



«Енисей» дико удивил крупной победой над «Локомотивом», отличной игрой с «Рубином». Два таких больших «скальпа» с команд Премьер-Лиги Красноярск снял. Но кажется, что на этом их рекорд может и остановиться. Сейчас команда тяжело выглядит: нулевая ничья с «КАМАЗом», с «Краснодаром» – тяжёлое поражение.

«Спартак» — «Енисей»: когда начало, где покажут.

Ну а тут раскочегарился московский «Спартак». Дело в том, что команда наконец получила результат. Только что мы видели это с «Уралом» и «Крыльями». Как бы ни вмешивался Паоло Ваноли в игру, команда побеждает.



Думаю, что этот импульс, который красно-белые поймали в последних матчах, сохранится и на Кубок. Потому что к нему «Спартак» относится предельно внимательно и понимает всю его ценность. Мне кажется, что здесь «Спартак» победит и не пропустит», — сказал Казанский.



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