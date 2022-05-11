«Спартак» – «Енисей»: прогноз Дениса Казанского на игру 1/2 финала Кубка России

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Спартак» – «Енисей».
Ставка: «Спартак» выиграет и не пропустит за 2.37.
«Енисей» дико удивил крупной победой над «Локомотивом», отличной игрой с «Рубином». Два таких больших «скальпа» с команд Премьер-Лиги Красноярск снял. Но кажется, что на этом их рекорд может и остановиться. Сейчас команда тяжело выглядит: нулевая ничья с «КАМАЗом», с «Краснодаром» – тяжёлое поражение.
«Спартак» — «Енисей»: когда начало, где покажут.
Ну а тут раскочегарился московский «Спартак». Дело в том, что команда наконец получила результат. Только что мы видели это с «Уралом» и «Крыльями». Как бы ни вмешивался Паоло Ваноли в игру, команда побеждает.
Думаю, что этот импульс, который красно-белые поймали в последних матчах, сохранится и на Кубок. Потому что к нему «Спартак» относится предельно внимательно и понимает всю его ценность. Мне кажется, что здесь «Спартак» победит и не пропустит», — сказал Казанский.
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