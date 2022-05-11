«Спартак» — «Енисей»: прогноз Алексея Андронова на матч Кубка России в Москве

Популярный комментатор Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Спартак» — «Енисей» в полуфинале Кубка России сезона-2021/2022.



Ставка: победа «Спартака» с форой (-1.5) за 2.10.



«Второй полуфинал Кубка России. Теперь мы уже знаем, что в финале сыграет «Динамо». Для «Спартака», мне кажется, должна быть большая мотивация — не испортить финал в Москве на большом стадионе присутствием там «Енисея».

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При всём уважении к красноярцам, но вывески будут несопоставимы. «Спартак» — «Динамо» — это классическая история, московское дерби, причём, возможно, самое яростное из всех существующих. Исторически. Всё-таки долгое время для «Спартака» главным соперником был не ЦСКА, а именно «Динамо». Этому масса подтверждений.



Полагаю, что «Спартак» должен собраться, тем более что это единственный турнир, который он может выиграть, и выйти с готовностью решать самые серьёзные задачи. Ещё раз повторюсь, при всём уважении к «Енисею» «Спартак» здесь может проиграть только сам себе.



Хотел бы увидеть от «Спартака» игру поярче и посмелее. Всё-таки играть он будет с представителем ФНЛ. Думаю, что победа с форой (-1.5) выглядит оптимальной ставкой на этот матч. Коэффициент очень высокий — 2.10», — сказал Андронов.



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