«Спартак» — «Енисей»: ставка Егора Титова на полуфинальную встречу Кубка России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Спартак» — «Енисей» в полуфинале Кубка России сезона-2021/2022.



Ставка: победа «Спартака» с форой (-1) за 2.04.



«Енисей» преподнёс массу сенсаций. Обыграл на выезде «Локомотив», потом дома победил «Рубин». Впереди сложный полуфинал со «Спартаком», который давно не выигрывал Кубок России. В последний раз это было в 2003 году с моим ещё участием.

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В следующем году будет юбилей, как 20 лет без победы в Кубке России. Есть шанс многое изменить. Думаю, что болельщики простят команде ужасный сезон, если она выйдет в финал и потом выиграет Кубок России.



Мне кажется, что дома обязательно надо побеждать и выходить в финал, тем более что в соперниках не команда РПЛ, а из ФНЛ. В этом матче очень хорошая ставка — это победа «Спартака» с форой (-1)», — сказал Титов.



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