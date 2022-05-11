«Спартак» — «Енисей»: ставка Егора Титова на полуфинальную встречу Кубка России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Спартак» — «Енисей» в полуфинале Кубка России сезона-2021/2022.
Ставка: победа «Спартака» с форой (-1) за 2.04.
«Енисей» преподнёс массу сенсаций. Обыграл на выезде «Локомотив», потом дома победил «Рубин». Впереди сложный полуфинал со «Спартаком», который давно не выигрывал Кубок России. В последний раз это было в 2003 году с моим ещё участием.
Ваноли: уверен, что «Енисей» едет на матч со «Спартаком» за победой.
В следующем году будет юбилей, как 20 лет без победы в Кубке России. Есть шанс многое изменить. Думаю, что болельщики простят команде ужасный сезон, если она выйдет в финал и потом выиграет Кубок России.
Мне кажется, что дома обязательно надо побеждать и выходить в финал, тем более что в соперниках не команда РПЛ, а из ФНЛ. В этом матче очень хорошая ставка — это победа «Спартака» с форой (-1)», — сказал Титов.
Ловчев: если «Спартак» не выйдет в финал, команду надо закрывать.
Кечинов считает, что «Спартак» может спасти сезон только победой в Кубке России.
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